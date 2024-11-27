聚焦國際體育成就 中華奧會辦成果分享會

教育部體育署與中華奧會今天共同舉辦「2024國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」，活動聚焦於「國際綜合性賽事」、「國際事務活動」、「兩岸體育交流」、「推廣奧林匹克活動」及「國際體育事務人才培訓」等五大主題，回顧今年台灣在國際體育事務上的成就，並展示從組團參賽到人才培育等多面向成果，彰顯台灣體育在全球舞台上的實力與潛能。

在體育署鼎力支持下，「國際體育事務人才培育計畫」今年全面回歸實體，結合線上課程經驗，採用虛實整合模式，舉辦培訓營、交流會及工作坊，提升學習效益與參與便利性。今年也與花滑世青賽、帕拉桌球公開賽、田徑公開賽等20餘場國際賽事配合，安排學員至現場實習支援，從理論到實務，培養國際視野與專業執行力兼備的優質人才，助力臺灣在全球體育舞台上發光發熱。

今年巴黎奧運中，中華代表團斬獲2金5銅，名列205個參賽國中第35名，成績是隊史第二佳，並寫下多項歷史紀錄，包括羽球男雙「麟洋配」締造奧運史上首次男雙連霸、拳擊首次奪牌並摘下金牌、射擊項目第一次登上奧運獎牌榜等，「舉重女神」郭婞淳更成為台灣首位連續三屆奧運摘牌的選手，以穩健實力展現運動員的非凡價值。

江原冬青奧上，中華代表團派出歷年最多的19位選手，並取得多項突破，特別是冰球3對3首次擊敗歐洲隊伍、雪橇刷新個人最佳成績、花式滑冰零失誤完成表演，越野滑雪男子及女子選手參加2個項目全數完賽，都展示了青年選手的無限潛力與韌性。

今年中華奧會也成功爭取到亞洲奧林匹克理事會（OCA）新一屆委員會中多項要職，包括陳國儀顧問連任OCA執委暨財務委員會主席，為臺灣在區域體育事務中創造更多合作機會，穩固體壇地位；兩岸方面透過互訪、座談等形式交流雙方在運動科學、禁藥專業、賽會籌辦、運動產業及青少年體育等領域經驗，相互學習，拓展更多可能性。

中華奧會秉持奧林匹克價值，延續與國際奧會（IOC）、亞洲奧會（OCA）及教育部體育署的多年合作，今年舉辦多項奧林匹克推廣活動，包含「奧林匹克論壇」、「運動員論壇」、「奧林匹克精神巡迴講座」、「國際性平研討會」、「第47屆奧林匹克研討會」等，這些活動透過多元議題的討論與交流，向不同社會群體傳遞奧林匹克精神及價值。

2024是體育人豐收的一年，奧會今年在五大主題上均交出亮眼成績；展望未來，奧會將繼續秉持專業精神，推動體育事務多元化與國際化，讓更多運動員與體育人才在國際舞臺上綻放光芒，締造台灣體育新高峰。 中華奧會今天舉辦年度成果分享會。圖／中華奧會提供

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