拳擊／林郁婷退出年終賽 體育署：將主動出擊捍衛參賽權

我國金牌拳后林郁婷赴英國雪菲爾參加拳擊新組織世界拳總舉辦的年終賽，卻因世界拳總的醫療資訊保密程序尚未到位，導致林郁婷團隊決定主動退賽。體育署署長鄭世忠強調，林郁婷今年已經獲得國際奧會的認可和力挺，她是女性，也符合所有參賽資格，在巴黎奧運勇奪女子組的金牌，這一點無庸置疑，遺憾世界拳總會務運作沒有完整規劃，未來我方將「主動出擊」，保障林郁婷的參賽權益。

體育署指出，2023年成立的世界拳總，是在國際奧會（IOC）剔除國際拳擊總會（IBA，下稱國際拳總）會籍之後成立的新組織，目前也還在招募會員國，包括我國有54個國家加入，但許多法規程序尚在摸索討論中，行政事務也尚由美國拳擊總會在協助處理。

鄭世忠今天下午親自受訪，他提到世界拳總剛成立，還在摸索各項會務的運作機制，沒有辦法像國際奧會這樣完整的規劃、政策來保障選手的權益，「並且世界拳擊總會的醫療委員會也缺乏資訊保密的程序，可以保障我方遞交林郁婷完整的醫療資訊，所以林郁婷團隊在當地甚至主動提出當地主辦單位安排的醫療檢查，但是世界拳擊委員會的醫療委員會表示，沒辦法在那麼短時間內做合理的判定，畢竟相關規範也缺乏，因此婉拒團隊的提議，曾自強團隊在討論後決定先主動退出本次的賽事，避免不必要且混淆視聽的事情再度傷害選手。」

鄭世忠表示，體育署尊重林郁婷團隊的決定，他個人也請拳擊協會在當地主動向世界拳擊總會提出訴求，希望近期能安排我方拳擊協會醫療委員會的林瀛洲醫師，在律師陪同下，與世界拳擊會醫療委員會的委員們與法務人員進行面對面的會議。

「除了在保密前提下確認林郁婷的身體狀況，也希望協助世界拳總盡早擬訂合理的參賽規範，保障選手的參賽權益，期盼世界拳擊總會不要重蹈覆轍，走上國際拳總不透明且混亂的內控機制，而傷害選手權益，更可能導致拳擊運動無法進入2028年洛杉磯奧運。」鄭世忠說。

林郁婷去年世錦賽被國際拳總因「性別生化指數異常」取消銅牌，參加新組織賽事又發生狀況，鄭世忠不定調遭打壓，他強調世界拳總剛成立，且和國際奧會是獨立個體，國際奧會和亞洲奧會無法將林郁婷完整的生理女的資訊提供給世界拳擊總會，「所以是他們還沒準備好，最重要是在整個保密程序沒有完備之下，我們覺得對我們選手權益沒有受到保障，所以團隊主動做出退賽決定。」

鄭世忠提到，避免類似狀況再發生，打算「主動出擊」，請林瀛洲醫師在律師陪同下前往世界拳擊總會的總部，和醫療委員會做面對面的討論，希望能夠藉這機會引導世界拳總制定合理的參賽規範，「不要像國際拳擊總會在過去亂七八糟的內控機制，導致沒有任何合理規範程序下傷害我們選手的參賽權。」

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