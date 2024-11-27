2024成果豐碩 中華奧會「綻放無限可能」

2024年中華奧林匹克委員會（中華奧會）圓滿完成多項重要任務，今天在台北舉行成果分享會，以「RISE TO INFINITY 綻放無限可能」為主軸串起整年度的豐碩成果，持續推動奧林匹克精神，拓展國際影響力，更與教育部體育署展開緊密的合作，不僅加強了台灣在國際體壇的地位，更通過一系列具啟發性的活動，激發了全民對體育的關注與參與。

中華代表團2024年巴黎奧運取得了2金5銅的優異成績，2024奧林匹克路跑活動則是吸引超過3700名跑者參與，體現了全民健身與奧林匹克精神的深度結合，這是中華奧會與體育署共同推動的核心活動之一，旨在鼓勵全台民眾參與運動，推廣健康生活方式。

今年度「國際體育事務人才培訓計畫」繼續吸引大量體育愛好者報名，也提供了更加多元的選擇與實習機會。中華奧會與多個國際運動組織合作，為學員們提供實際參與國際賽事的機會，今年度共有200多位學員參與，成功舉辦了超過20場線下與線上混合的國際體育事務專業課程，內容涵蓋運動員心理健康、性別平等、運動員生涯規劃等，並為台灣體育界輸送了大量優秀人才。

中華奧會還積極進行奧林匹克教育的推廣活動，今年舉辦了「第47屆奧林匹克研討會」，吸引自新加坡、馬來西亞等地遠道而來的90名學員參加，深入探討如何利用體育運動促進國際間的友誼與合作，並培養具國際視野的體育專才。

兩岸交流方面，儘管全球疫情仍然帶來挑戰，中華奧會與中國奧會依然持續通過線上會議進行多場研討會，促進兩岸體育的合作與發展，今年更與越南、印尼、香港、希臘及聖露西亞等國家奧會簽署合作協議，並透過與這些國家的合作，進一步拓展了台灣在國際體育事務中的影響力。中華奧會也與澳洲駐台辦事處、日本台灣交流協會及法國在台辦事處建立了多方位的合作管道，進一步擴大國際體育外交的範圍。

今年甫落幕的2024巴黎奧運會，中華奧會在教育部體育署的支持下，啟動了三階段的考察團活動，積極安排代表團前往日本進行賽前準備，並考察東京奧運的後勤支援設施及競賽場館；更特別的是2024年代表團的開閉幕式服裝設計由台灣首位登上紐約時裝週的設計師周裕穎打造，為代表團增添亮麗風采，並讓全世界再次看到台灣的創意與實力

中華奧會以奧林匹克精神為核心，強化了多項教育活動，特別是在性別平等和世界和平方面的推動，除了「奧林匹克精神巡迴講座」及「奧會模式研習營」外，還邀請到國際奧會、世界棒壘球總會及亞奧理事會的高層來台，分享他們在奧林匹克教育與國際體育合作方面的寶貴經驗。

隨著全球體育舞台逐漸恢復活力，中華奧會將繼續以「RISE TO INFINITY 綻放無限可能」為理念，展開更大範圍的體育外交與合作，並持續推動奧林匹克精神在全球的普及；明年台灣將迎來一系列國際體育賽事與活動的契機，中華奧會也將會全力以赴，確保運動員能夠在最佳狀態下代表台灣參賽。 中華奧會今天舉辦年度成果分享會。圖／中華奧會提供

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