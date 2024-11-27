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羽球／東京是福地！李洋看棒球12強奪冠印象最深這一幕

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）、王齊麟（中）致贈簽名衣給台北市立大學校長邱英浩。記者曾思儒／攝影
李洋（左）、王齊麟（中）致贈簽名衣給台北市立大學校長邱英浩。記者曾思儒／攝影

3年前在東京驚奇戴上奧運金牌，羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋最近看中華棒球隊在12強奪冠特別有感，今天兩人在母校北市大成立羽球發展研究中心的記者會合體，各自分享對今年世界棒球12強賽最有印象的一幕。

王齊麟提到，印象最深就是冠軍戰的最後一球，原本還想著一出局，非常突然朱育賢就完成「再見雙殺」，讓他直喊當下心情十分感動；李洋印象最深刻的同樣是冠軍戰，他不假思索說：「三分砲！」接續馬上補充，敲出關鍵全壘打的中華隊隊長陳傑憲，一比完賽就開始找太太的片段也讓他很有印象，他笑說：「『我老婆咧？』，這是最近的名言了。」

兩人在東京也有美好回憶，不僅僅是東京奧運登頂，東奧後陷入低潮，也是在東京舉行的日本公開賽打下東奧後的第一座冠軍，今年巴黎奧運更在不被看好下從「死亡之組」出線，最終寫下全勝連霸的奧運羽球男雙紀錄。

巴黎奧運奪金讓「麟洋配」直接獲得下月BWF年終賽資格，李洋不斷強調年終賽真的是自己「最後一舞」，重心已轉往教職的他透露，當選手時壓力大，晚上會「磨牙」，咀嚼肌明顯，現在退役後「睡得可好了」，咀嚼肌不再發達，自己也真的可以好好享受最後的場上拚搏，為2024年做完美結尾，他感性說：「能代表台灣參加年終賽是很大殊榮。」

世界棒球12強 李洋 羽球

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