中華隊勇闖馬來西亞疊杯亞錦賽 9位特教生參戰

中華代表隊94名選手將在11月28日至12月2日前往馬來西亞參加「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，本屆參賽國家共有來自馬來西亞、台灣、南韓、新加坡、中國大陸、蒙古、日本、泰國、香港、菲律賓、澳大利亞，共11國家／城市，近500位選手共同挑戰。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳表示，本屆中華隊派出的選手中有9位為特教生，台灣實行「融合教育」已逾幾十年，疊杯實現了現今教育體制中推展的普特融合，多元學習中展現融合教育，讓特教生與一般生一樣共同攜手圓夢。

此次陣容龐大，但有半數的47位為菜鳥選手，首次代表台灣出國比賽；出賽選手中也有許多目前各歲數組世界紀錄保持人，而本屆賽程大會做了大幅度的調整，有別於以往連續三日的賽程，對於選手們的體能也是一大考驗。

中華競技疊杯運動推廣協會表示，本次出賽選手其中有幾位成績亮眼的選手，包括12歲的黃晨揚，他是本屆亞錦賽台灣派出的STACK OUT男子代表，擁有1項世界紀錄，他的年齡在個人、雙人及團體皆碰到本屆人數最多的組別，面對國際賽競爭強最激烈的組別，需要有更強的抗壓性來面對。

同樣12歲的莊予琋，是本屆亞錦賽台灣派出的STACK OUT女子代表，在個人、雙人、團體項目皆有優異表現，目前佔有6項世界紀錄，而她的6歲妹妹莊予晴也是本屆最小女子選手，也是第一次出國比賽的菜鳥選手之一。

14歲的賽德克族女孩莎瑪巴紹，為中華隊締造過無數的冠軍與世界紀錄，是繼台灣傳奇選手「楊筑鈞」之後第二位曾刷新不分齡女子世界紀錄之選手，手握7項世界紀錄，她上個月在台灣舉辦的亞洲賽哨前戰與隊友們剛刷新16歲以下組團體計時接力3-6-3世界紀錄， 這次與Taiwan Wolf隊友張伃汝、曾渘媃、王羿芃、潘威廷、胡芷涵，再次聯手出擊本屆亞錦賽，也是本屆相當看好的一組王牌隊伍。

本屆也特別派出九位特教生所組成二隊，隊伍中有四位選手更是目前特教選手世界紀錄保持人，分別為汪佑叡、蔣采芹、陳懷恩、宋惟森，而陳懷恩於上周六出席第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮，接授總統賴清德頒獎並且與奧運羽球金牌李洋一起疊。

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