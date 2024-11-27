拳擊／奧運金牌林郁婷再因性別被質疑 新北民代直批總統忘了台灣女兒

台灣奧運拳擊金牌選手林郁婷準備參與在英國舉辦的世界拳總盃年終總決賽，但主辦單位又因性別質疑參賽資格，教練曾自強憤而決定棄賽。新北體育局建議中央提供協助，議員江怡臻表示奧林郁婷國際賽場受滿滿委屈，賴清德彷彿忘了他口中的這位台灣女兒。

世界拳總盃年終總決賽明日將在英國展開，主辦世界拳擊聯盟卻質疑林郁婷參賽資格，世界拳擊聯盟以醫療委員會無法在短時間內判定來回覆，教練曾自強不滿決定棄賽表達抗議。

行政院長卓榮泰今對此表示遺憾並說未來台灣選手的國際賽事權力將積極保護爭取。林郁婷故鄉為新北市鶯歌區，新北體育局長洪玉玲則說，林郁婷是2024巴黎奧運拳擊金牌運動員，建議中央應協助新北運動員國際賽事參加權益。

藍營議員江怡臻則表示，支持林郁婷和教練曾自強的決定但這是選手和教練最不願意做的決定之一。賴清德總統在世界棒球12強賽蹭好蹭滿，奧運奪下金牌的林郁婷再出發到國際賽場上卻受了滿滿委屈。

江怡臻批評，行政院長卓榮泰卻只能表達遺憾，回的不痛不癢沒有具體作為，說要努力確保參賽權利，事實就是林郁婷無言棄賽，賴清德彷彿忘了他口中的這位台灣的女兒。直批才三個月而已，當初的蹭好蹭滿只剩嘴巴說遺憾。「民進黨執政如此，我們真的覺得很遺憾！」

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