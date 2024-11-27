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羽球／北市大成立羽球中心 麟洋配、陳宏麟任技術顧問

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
北市大宣布成立羽球中心。記者曾思儒／攝影
北市大宣布成立羽球中心。記者曾思儒／攝影

台北市立大學、國立台灣體育運動大學和國立體育大學校長邱炳坤去年簽約締結聯盟，期許資源共享整合，今天北市大宣布成立羽球中心，特別聘請巴黎奧運完成羽球男雙連霸的校友「麟洋配」王齊麟李洋及教練陳宏麟擔任技術顧問，將三人的寶貴經驗繼續傳承。

北市大運動教育研究所所長陳伯儀表示，校長邱英浩格局大、眼界廣，學校未來將成立綜合性場館，發起羽球中心也是希望三校體育聯盟「共好」，可以共享資源，加上運動科學的導入，造福新一代選手。

受聘北市大兼任專職副教授的陳宏麟樂見羽球中心的成立，他表示近年羽球發展不錯，但仍有許多進步空間，「中心成立，對年輕選手有很大幫助。」王齊麟附和說，希望透過羽球中心的資源，幫助更多年輕好手在國際賽發光。

李洋巴黎奧運後就回到國體大投身教職，他也是運動部籌備小組的諮詢委員，今天再多了母校羽球中心的技術顧問身份，用不同方式持續待在熟悉的球場。

身分愈來愈多元，李洋笑說：「滿好，起碼剛退役情況下，馬上接觸羽球環境，像世大運、黃金計畫的會議，參與到可以了解到長官們和羽球選手之間想法的不同、會議上的不一樣，對我都是滿大的學習。」他透露常和「學長」陳宏麟聯絡學習，詢問自己不懂的地方，「學長還是我人生很大的貴人、明燈。」

北市大宣布成立羽球中心，聘請王齊麟（右）擔任技術顧問。記者曾思儒／攝影
北市大宣布成立羽球中心，聘請王齊麟（右）擔任技術顧問。記者曾思儒／攝影

北市大宣布成立羽球中心，聘請李洋（右）擔任技術顧問。記者曾思儒／攝影
北市大宣布成立羽球中心，聘請李洋（右）擔任技術顧問。記者曾思儒／攝影

北市大宣布成立羽球中心，聘請陳宏麟（右）擔任技術顧問。記者曾思儒／攝影
北市大宣布成立羽球中心，聘請陳宏麟（右）擔任技術顧問。記者曾思儒／攝影

李洋 王齊麟 羽球

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