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羽球／麟洋配年終賽最後合體 王齊麟：鐵三角有心電感應

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）、王齊麟（中）致贈簽名衣給台北市立大學校長邱英浩。記者曾思儒／攝影
李洋（左）、王齊麟（中）致贈簽名衣給台北市立大學校長邱英浩。記者曾思儒／攝影

巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸的「麟洋配王齊麟李洋，BWF年終賽將最後合體，今天兩人和金牌教練陳宏麟先一同出席台北市立大學的羽球中心成立記者會，王齊麟形容受聘顧問的3人是「鐵三角」，一上場就像磁鐵有無形吸力。

李洋巴黎奧運後從選手身分退役，以國體大副教授身份投身教學，王齊麟改搭新搭檔邱相榤繼續征戰國際賽，年終賽「麟洋配」以奧運金牌身份拿到參賽資格，下月就要赴中國大陸杭州「最後一舞」。

9月台北公開賽後就再沒出賽過的李洋笑說，最近有認真跑步，「我能調整嗎？調整不了。我現在在努力不受傷就可以了，年終賽真的是最後一次，沒有再來了。」他強調已經把所有精力放在教學上，年終賽真的是「最終戰」，希望最後和王齊麟、合體可以好好享受。

BWF年終賽將在12月11日點燃戰火，各項目都只有8組選手，總獎金達250萬美金，寶島羽將除「麟洋配」，另組男雙李哲輝／楊博軒也拿到入場券，楊博軒和混雙搭檔胡綾芳也搶下資格，男單還有「一哥」周天成當代表。

年終賽各項目的8組選手預賽分成兩組，進行單循環後取分組前2晉級4強單淘汰賽，李洋保守設定是「最後3場球」，王齊麟立刻追加「想辦法多幾場」。

「麟洋配」已經超過2個月沒合體，目前也是各自訓練，李洋笑說彼此默契已經不需要特別合體，陳宏麟更形容奧運雙金組合有「心電感應」，王齊麟則是用「鐵三角」形容和李洋、陳宏麟的默契，他說：「站上去就有莫名的磁場和吸力，把我們吸在一起，戰術和跑位。」

李洋 王齊麟 麟洋配

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