拳擊／林郁婷遭質疑性別棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

世界拳總盃年終總決賽將在英國舉行，我國選手林郁婷被主辦的世界拳擊總會（World Boxing）質疑參賽資格，林的教練曾自強決定棄賽抗議。行政院長卓榮泰今表示遺憾，政府會繼續努力，確保林參加國際賽事權利。

卓榮泰今赴刑事局視察安居緝毒專案成果受訪說，林郁婷是奧運女子拳擊金牌得主，這是無庸置疑、不爭的事實，發生主動退賽事件，「我們當然覺得非常遺憾」，政府、體育署會與選手、拳擊協會繼續努力，確保未來林參加重要國際賽事，乃至於2028奧運的權利。

行政院長卓榮泰（中）。記者李奕昕／攝影

他說，體育署非常重視林郁婷到英國的比賽，全程由副署長陪同，根據體育署回報，World Boxing是新設立國際性協會，相關機制都不勝健全，尤其嚴重部分在於沒有明確的保密機制，對參賽人遞送的醫療資訊，都沒辦法得到應有的隱私上、保密上的處理及保護。

他說，教練當場衡量各種情況，為保護醫療資訊，也避免造成無謂的討論，決定退賽，對於教練的決定，體育署予以尊重。

他說，希望World Boxing既然是國際奧會下認可的國際性組織，應全面建立安全有效的內控制度，才能讓所有選手在公平下能去保護、進行各項比賽；政府持續透過體育署及拳擊協會，甚至需要時透過法律協助，保障、爭取參與所有國際比賽權利。 行政院長卓榮泰（中）。記者李奕昕／攝影

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