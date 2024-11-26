台灣第一！全國民俗體育競賽 苗栗後龍國小扯鈴十連霸

全國各級學校民俗體育競賽在國立台南大學的賽程已結束，苗栗學子大顯身手，勇奪2項金質獎、71項特優、23項優等及7項甲等，後龍國小在菁英賽扯鈴國小花式團體賽女子甲組項目更是完成隊史10連霸，「台灣第一」實至名歸。

縣府教育處指出，這次賽事盛況空前，捷報接踵而來，在台南大學賽區的場次，談文、後龍國小在「國小組拋鈴跳繩」項目獲38項特優及3項優等，造橋、維真國中、建台高中及文林國中在「國中組扯鈴」獲得20項特優、3項優等及3項甲等，苗栗高中、苗栗高商、中興商工、竹南高中及君毅高中在「高中組扯鈴」項目獲得6項特優及2項優等。

談文國小獲得「陀螺」項目特優；建中、竹南及文華國小在「國小組跳繩」獲得4項特優、7項優等及2項甲等，三義高中、明仁國中在「國中組跳繩」項目獲得2項特優、7項優等及1項甲等，仁德醫專在「高中組跳繩」獲得1項特優及1項優等，最後的菁英賽扯鈴國小花式團體賽女子甲組競賽，後龍國小擊敗強敵勇奪金質獎，完成隊史十連霸，成為「台灣第一」。

縣府指出，苗栗縣素以人文風情著稱，各項民俗體育在山城境內蓬勃發展。從用於祭祀的舞龍舞獅、文陣鼓術，到源自勞動的砌磚、作為童玩的扯鈴、陀螺、跳繩等，這些脫胎於傳統文化的運動不僅能鍛鍊身體、培養協作能力，更能喚醒孩子的文化自覺、深化對本土文化的認同感，引發對鄉土的關懷。 全國各級學校民俗體育競賽在台南大學賽區的競賽已結束，苗栗學子大顯身手，其中後龍國小在菁英賽扯鈴國小花式團體賽女子甲組項目完成隊史10連霸，「台灣第一」實至名歸。圖／苗栗縣政府提供 全國各級學校民俗體育競賽在台南大學賽區的競賽已結束，苗栗學子大顯身手，其中後龍國小在菁英賽扯鈴國小花式團體賽女子甲組項目完成隊史10連霸，「台灣第一」實至名歸。圖／苗栗縣政府提供

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