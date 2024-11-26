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桌球／世青少女團行李遲到仍奪2銀 U15女雙晉4強

中央社／ 台北26日電

在瑞典舉辦世界青少年桌球錦標賽，台灣U15、U19女團歷經行李遲到、隊服一度得輪流穿的插曲後，仍各自鍍銀，而吳映萱、陳忞昕今晚將在U15女雙4強上陣，拚決賽門票。

世界青少年桌球錦標賽團體賽分成U19和U15組，設有男、女團體賽，以及單打、雙打與混雙等項目。

台灣U15、U19女團這次部分成員剛在台灣打完中華桌球排名資格賽、取得成人國手排名賽門票後，馬不停蹄趕往世青少賽，其中吳映萱、陳忞昕代表U15參賽，而葉伊恬、鄭樸璿與陳琦媗則為U19主力。

U15、U19台灣女團這次雙雙闖進決賽，U15女團最終以0比3敗給中國隊，而U19則以1比3不敵韓國，均以銀牌作收，仍締造隊史最佳戰績。

在團體賽告一段落後，吳映萱、陳忞昕在U15女雙8強賽也擊敗印度組合，闖進4強，至少保底銅牌，今晚將與葡萄牙的茱麗亞（Leal Julia）與波蘭的萊科斯卡（Katarzyna Rajkowska）角逐決賽資格

教練連勝紘接受中央社訪問時表示，隊員這次狀況都還在調整中，中間還遇到行李遲到狀況，延遲3至4天才到，所幸球員的球具都隨身攜帶。

連勝紘指出，因部分球員衣物和鞋子先前都在行李箱，除了只得先在當地添購新鞋應急外，首戰對德國的團體賽，1名選手打完後還得趕快換下隊服，給其他隊友穿。

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