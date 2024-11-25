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世界田總主席柯伊角逐國際奧會主席 誓言保護女子體育

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
國際田總主席柯伊。 法新社
國際田總主席柯伊。 法新社

今年巴黎奧運爆發性別資格爭議，有意角逐國際奧林匹克委員會主席一職的世界田徑總會主席柯伊矢言，若他當選國際奧會主席，將會保護女子體育。

柯伊（Sebastian Coe）受訪時告訴法新社，若他明年3月當選接替巴赫（Thomas Bach）擔任國際奧會（IOC）主席，首要之務便是針對女子參與相關制定一套明確政策。

68歲的柯伊也承諾擴大俄羅斯重返奧運的相關決策過程，並說對於阿爾及利亞拳擊女選手克莉芙（Imane Khelif）和台灣拳擊女將林郁婷的性別爭議風波讓他感到「不安」。

兩人在去年的世界盃錦標賽未能通過性別檢測，但都在今年的巴黎奧運摘金。

柯伊說，拳擊是一項具固有危險性的運動，需要國際奧會的高層制定明確的指導方針。

柯伊指出：「若我們不保護女子體育，也沒有一套保護女子體育的明確清晰政策，那麼我們將冒著失去女子體育的風險，就我個人觀點，以及身為一個奧運項目的主席而言，我無法接受這樣的事情發生。」

不過柯伊能否當選奧會主席面臨艱鉅挑戰，若干觀察人士認為，該是首度由女性來領導國際奧會的時候，目前有意角逐國際奧會主席的7位人選中，包括辛巴威前游泳女將柯芬特里（Kirsty Coventry）。

Imane Khelif 拳擊 田徑

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