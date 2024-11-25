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羽球／備戰BWF年終賽 王齊麟：真的是麟洋配最終戰

中央社／ 台北25日電
王齊麟（右）和李洋巴黎奧運後首度一起出席代言。記者曾思儒／攝影 曾思儒
王齊麟（右）和李洋巴黎奧運後首度一起出席代言。記者曾思儒／攝影 曾思儒

BWF年終總決賽將於12月11日在中國杭州登場，靠著巴黎奧運金牌取得參賽資格的李洋王齊麟，將在相隔3個月後再度合體出賽，王齊麟今天說：「這次真的是麟洋配最終戰。」

台灣羽球雙打好手李洋和王齊麟在今年巴黎奧運如願完成摘金，成為奧運史上首對連霸羽球男雙金牌的組合。奧運結束後李洋宣布退休回學校任教，王齊麟則和新搭檔邱相榤延續球員生涯。

只不過「麟洋配」為了寵粉，在今年9月的台北羽球公開賽還是搭檔出賽，滿足全台灣球迷的心，只可惜當時止步16強。

台北羽球公開賽後，李洋正式投入國體大擔任教練，而王齊麟持續征戰國際賽場，他和搭檔邱相榤上週也結束本季最後一場中國羽球大師賽後就返台休息。

王齊麟今天出席精品活動接受媒體聯訪表示，和新搭檔默契越來越好，儘管成績還不太穩定，「但再多給我們一些時間和比賽，一定會看得到進步。」

王齊麟透露，本週會回土銀球團動一動，下週就會回到國訓投入訓練積極備戰年終賽，「我跟李洋的默契應該不用再練了，基本上一個眼神就知道要幹嘛，我現在很興奮也很期待年終賽，畢竟這真的是麟洋配的最終戰。」

參加世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽的台灣代表隊，除了「麟洋配」外，還包括男單周天成，男雙李哲輝、楊博軒，混雙楊博軒、胡綾芳等。

李洋 王齊麟 羽球

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