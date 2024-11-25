首屆虛擬跆拳道世界錦標賽在新加坡舉辦 台灣選手勇闖8強
世界跆拳道聯盟（World Taekwondo）16至17日首度在新加坡舉辦「2024世界虛擬跆拳道錦標賽」，中華民國科技運動協會秘書長王凱立帶領國立體育大學跆拳道選手陳煌崴、李祖萱參賽。
繼2023年國際奧會舉辦「Olympic Esports Week」，虛擬跆拳道再次登上國際賽事，為國際新興科技運動發展建立新的里程碑。代表我國出席開幕典禮進場的李祖萱表示，透過本次賽事，掌握得分訣竅須結合速度與力量。
勇闖8強的陳煌崴表示，前腳得分機率不高，後腳擺動幅度較大，再加上速度等於力量，可加速減少對手的血量，助於獲得勝利。王凱立身為國立體育大學管理學院院長，致力將科技元素融入運動情境，發展全新運動模式，帶領學生參與新興賽事，挑戰跆拳道版「快打旋風」。
今年7月至9月期間，科技運動協會與新加坡科技運動業者Refract Technologies、Han Academy、教育部體育署及迪卡儂新北中和店合作，陸續辦理多場次虛擬跆拳道活動，提供國內跆拳道選手、一般民眾體驗，打破性別、年齡、量級的限制，且不用擔心身體碰撞造成運動傷害。
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