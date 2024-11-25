首屆虛擬跆拳道世界錦標賽在新加坡舉辦 台灣選手勇闖8強

在第三屆馬來西亞古晉U16國際邀請賽中，台灣水球中華隊首次參賽即獲得亞軍，展現出色實力。水球被譽為奧運最難的運動比賽，而中華隊的表現無疑為台灣體壇增添了光彩。 本屆賽事由地主隊馬來西亞古晉P

2024-11-25 12:03