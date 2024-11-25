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中華隊奪冠政院將設午宴 卓揆：運動部將納現役選手

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
環境部今天下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，行政院院長卓榮泰（中）出席閉幕式。記者潘俊宏／攝影
環境部今天下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，行政院院長卓榮泰（中）出席閉幕式。記者潘俊宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽事奪冠，今晚將凱旋歸國，賴總統下令F16伴飛迎接台灣英雄。行政院卓榮泰透露，明天中午將比照奧運最高規格設宴慰勞選手。另針對運動部建置，卓說，將納現役國手進入行政團隊。

網路節目「齊有此理」今天釋出專訪卓榮泰精華，完整節目將在本周三播出。卓在節目中回憶起中華隊奪冠瞬間，「心情非常激動」，談及總教練曾豪駒、賴清德總統都很冷靜，他說，越專業、看門道的人最平靜。

這場賽事為他帶來啟發，卓榮泰說，無論稱呼中華隊、中華台北或台灣隊，大家都高興成一片，大可不必拘泥於稱呼，反而給運動選手壓力，「要擴大成最大公約數，選手會放下心情，更為金牌去衝」，呼籲大家心胸開闊。

卓榮泰提到，選手今天晚上凱旋歸國，賴總統已下令F16伴飛，這是非常崇高的榮耀，明天總統也將接見選手併舉辦英雄大遊行，行政院將設午宴慰勞選手，這都比照奧運的最高規格。

政府正在如火如荼籌設運動部，力拚明年掛牌。卓榮泰指出，行政院已將運動部及中央政府組織相關章程送到立法院審議，這是這會期的法案中「全社會最高的共識」，任何意見他都會當作是要做得更好，成為未來推廣全民運動、國際競技及運動產業的重要支柱。

他說，運動產業一旦發展起來，不只是全民都來參與運動，或在國際拿到好的成績，而是成為運動員、教練及一般企業可以加注進來的力量，成為真正的新興產業。

至於如何讓運動部更接地氣，卓榮泰表示，在運動部籌設過程中，除了行政院籌備小組，更網羅5、60位運動員、教練、學者組成諮詢委員會，提供政策意見並熟悉行政運作，將來運動部成立後除了公務、學術人員，有相當大的考量，納入現役的台灣英雄。

世界棒球12強 卓榮泰 行政院 運動

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