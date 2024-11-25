台灣水球中華隊初戰告捷 勇奪國際邀請賽亞軍

在第三屆馬來西亞古晉U16國際邀請賽中，台灣水球中華隊首次參賽即獲得亞軍，展現出色實力。水球被譽為奧運最難的運動比賽，而中華隊的表現無疑為台灣體壇增添了光彩。

本屆賽事由地主隊馬來西亞古晉PASC俱樂部奪冠，新加坡St. Andrew隊則獲得銅牌。中華隊在中華民國游泳協會的推動下，由台北、宜蘭等地的選手組成，並在剛結束的11月的台灣全國分齡賽中取得公開組第三名後，原班人馬挑戰馬來西亞古晉賽事，最終突破佳績，奪得銀牌。

其中周晏佑選手在本次賽事中兩次獲得單場賽會MVP，為中華隊的優異表現錦上添花。

這次的成績不僅是中華隊的榮耀，更是台灣水球運動的一大突破。前年第一屆台灣水球俱樂部曾獲得銅牌，今年以中華隊為台灣再創佳績，取得銀牌，展現了台灣水球運動的進步與潛力。

中華水球隊勇奪國際邀請賽亞軍。台灣水球俱樂部提供

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