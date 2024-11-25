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高球／俞俊安結束本季PGA最終戰 RSM菁英賽並列第11

中央社／ 台北25日電
俞俊安。 法新社
俞俊安。 法新社

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在美巡RSM菁英賽最終回合強勢反彈，抓6博蒂、吞2柏忌繳出66桿，並以4天低於標準12桿的270桿、並列第11名作收，結束今年賽季。

美國職業高爾夫協會（PGA）的RSM菁英賽總獎金760萬美元（約新台幣2.5億元），也是今年PGA賽季中，最後1場具有聯邦盃積分的比賽。

RSM菁英賽結束後，就剩下由伍茲（Tiger Woods）主辦的英雄世界挑戰賽，此賽事雖有世界排名積分，但不給予聯邦盃積分。

俞俊安今天在最終回合表現出色，開球上球道率高達78.5%，且平均開球距離達303碼，標準桿上果嶺率也有72.22%的水準，讓他繳出4天來最低的66桿，排名如願回升。

最終冠軍由地主球員麥尼萊（MaverickMcNealy），以4天低於標準16桿的266桿、1桿之差帶走冠軍盃。

RSM菁英賽預計也是俞俊安本賽季最後一場比賽，最終以並列第11名作收後，讓他的聯邦盃積分來到第58名，明年賽季又可多了圓石灘配對賽與創世紀邀請賽2場高獎金大賽的參賽資格。

現年26歲的俞俊安，算是結束了完美的賽季，他今年出賽27場，有15場晉級，賺進328萬美元（約新台幣1.07億元），並且在桑德斯農場錦標賽封王，加入PGA短短2年就實現冠軍夢。

俞俊安 高爾夫

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