網球／台維斯盃 球王辛納率義大利隊衛冕成功
球王辛納今天帶領義大利隊在西班牙南部城巿馬拉加（Malaga）直落二擊敗荷蘭隊，贏得台維斯盃二連霸，結束這個非凡的賽季。
路透社報導，世界排名第一的辛納（Jannik Sinner）氣勢如虹，在第2點單打以7比6（7比2）、6比2擊敗葛利克史普（Tallon Griekspoor），讓衛冕軍義大利隊再下一城而封王。
在此之前，隊友貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）在第1點單打就先以6比4、6比2力克對手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）。
這是義大利隊繼1976年和去年之後，在菁英男子網球團體賽事台維斯盃（Davis Cup）的第3冠。
一週前剛奪下ATP年終賽（ATP Finals）生涯首冠的辛納帶領義大利隊衛冕成功，結束這個輝煌賽季。他本季還拿下澳洲網球公開賽和美國網球公開賽冠軍。
荷蘭隊在隊長哈休斯（Paul Haarhuis）帶領之下，開創參賽104年以來首闖決賽紀錄，可惜功虧一簣。
19日在西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）封拍戰勝出的范德贊德舒爾普，今天無力拍倒技高一籌的貝雷蒂尼。緊接著，辛納首盤雖與葛利克史普勢均力敵，打到搶七大戰才驚險勝出，不過次盤終輾壓對手，為本週比賽寫下完美句點。
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