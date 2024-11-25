快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

網球／台維斯盃 球王辛納率義大利隊衛冕成功

中央社／ 西班牙馬拉加24日綜合外電報導
網球球王辛納。 美聯社
網球球王辛納。 美聯社

球王辛納今天帶領義大利隊在西班牙南部城巿馬拉加（Malaga）直落二擊敗荷蘭隊，贏得台維斯盃二連霸，結束這個非凡的賽季。

路透社報導，世界排名第一的辛納（Jannik Sinner）氣勢如虹，在第2點單打以7比6（7比2）、6比2擊敗葛利克史普（Tallon Griekspoor），讓衛冕軍義大利隊再下一城而封王。

在此之前，隊友貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）在第1點單打就先以6比4、6比2力克對手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）。

這是義大利隊繼1976年和去年之後，在菁英男子網球團體賽事台維斯盃（Davis Cup）的第3冠。

一週前剛奪下ATP年終賽（ATP Finals）生涯首冠的辛納帶領義大利隊衛冕成功，結束這個輝煌賽季。他本季還拿下澳洲網球公開賽和美國網球公開賽冠軍。

荷蘭隊在隊長哈休斯（Paul Haarhuis）帶領之下，開創參賽104年以來首闖決賽紀錄，可惜功虧一簣。

19日在西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）封拍戰勝出的范德贊德舒爾普，今天無力拍倒技高一籌的貝雷蒂尼。緊接著，辛納首盤雖與葛利克史普勢均力敵，打到搶七大戰才驚險勝出，不過次盤終輾壓對手，為本週比賽寫下完美句點。

台維斯盃 納達爾 辛納

延伸閱讀

網球／從宿敵到軍師！約克維奇聘老對手墨瑞擔任教練

網球／對納達爾引退場面寒傖很失望 球迷批封拍儀式未達高度

網球／范德贊德舒爾普領銜 荷蘭擊敗德國首闖台維斯盃決賽

網球／ 台維斯杯生涯起點 納達爾最後一舞輸球「有始有終」

相關新聞

網球／台維斯盃 球王辛納率義大利隊衛冕成功

球王辛納今天帶領義大利隊在西班牙南部城巿馬拉加（Malaga）直落二擊敗荷蘭隊，贏得台維斯盃二連霸，結束這個非凡的賽季

F1／賭城夜賽羅素封王 維斯塔潘獲世界冠軍4連霸

F1今天在「賭城」拉斯維加斯進行正賽，賓士車隊的羅素率先衝線，拿到本季第2座單站冠軍；紅牛車隊的維斯塔潘雖以第5名作收，...

高球／JLPGA巡迴錦標賽吳佳晏並列第13 結束賽季最終戰

JLPGA巡迴錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一參賽好手吳佳晏抓2博蒂、1柏忌、繳出71桿，並以4天高於標準1桿的289桿...

羽球／BWF年終賽台灣名單揭曉 「麟洋配」、周天成領軍

根據BWF公布的年終總決賽最新參賽名單，台灣除了先前已經確定的男單周天成、男雙「麟洋配」外，新增男雙李哲輝、楊博軒，和混...

網球／從宿敵到軍師！約克維奇聘老對手墨瑞擔任教練

手握24座大滿貫金盃的網壇名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天宣布，已退休的老對手英國球星莫瑞（Andy M...

高球／俞俊安2024年PGA最終戰 RSM菁英賽第3天並列第12

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在美巡RSM菁英賽第3回合，抓2博蒂、吞1柏忌繳出69桿，並以3天低於標準8桿的204桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。