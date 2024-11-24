F1／賭城夜賽羅素封王 維斯塔潘獲世界冠軍4連霸
F1今天在「賭城」拉斯維加斯進行正賽，賓士車隊的羅素率先衝線，拿到本季第2座單站冠軍；紅牛車隊的維斯塔潘雖以第5名作收，但積分足以讓他提前完成世界冠軍4連霸。
世界一級方程式賽車（Formula One, F1）今天在拉斯維加斯進行夜賽，這也是今年倒數第3場分站賽事。賽道圍繞MSG Sphere進行，這座全世界最大的球體建築物在去年7月啟用。
經歷將近1.5小時激戰，賓士車隊的車手羅素（George Russell）以1小時22分05秒969成績封王，而他的隊友韓密爾頓（Lewis Hamilton）則以7.313秒的差距排在第2名。
至於紅牛車隊好手維斯塔潘（Max Verstappen）雖僅以第5名過終點，但加上本站獲得的10分積分後，他累積403分積分，順利提前拿下今年車手世界冠軍。
現年27歲的維斯塔潘完成F1車手冠軍4連霸，追上范吉奧（Juan Manuel Fangio）、維泰爾（SebastianVettel）、韓密爾頓，成為F1史上第4名完成4連霸的好手，僅次於舒馬赫（Michael Schumacher）在2000到2004年締造的5連霸F1紀錄。
維斯塔潘賽後接受轉播單位訪問時表示，這是一個很長的賽季，前段一切都很順利，沒想到賽季後段遭遇這麼多困難，甚至有點一勝難求，但還好現在一切都確定了，心中壓力終於可以釋放。
維斯塔潘強調，「17歲加入F1時完全沒想到能完成車手冠軍4連霸，明年還是會保持飢渴繼續爭冠。」
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