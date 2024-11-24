高球／JLPGA巡迴錦標賽吳佳晏並列第13 結束賽季最終戰

JLPGA巡迴錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一參賽好手吳佳晏抓2博蒂、1柏忌、繳出71桿，並以4天高於標準1桿的289桿、並列第13名作收，結束今年賽季最終戰。

總獎金1.2億日圓（約新台幣2570萬元）的日本職業女子高爾夫協會（JLPGA）巡迴錦標賽，是日巡賽年度4大賽的最後一場比賽，同時也是本賽季的封關戰，台灣僅吳佳晏參賽。

現年20歲的吳佳晏，今年只是菜鳥球季，但表現得非常出色，不但如願保住明年參賽種子席次，甚至還取得這場僅限40人可參加的年終大賽參賽資格。

吳佳晏今天開球依舊維持水準，有著64%開球上球道率，標準桿上果嶺率也有66.7%好表現，全場用了29推，繳出71桿更是今天全場9人單回合繳出低於標準桿的其中1人。

吳佳晏今年在JLPGA參加了32場比賽，共賺進2910萬日圓（約新台幣623萬元），在所有選手中排名第44，對一名菜鳥來說實屬難得。

吳佳晏接受中央社訪問時表示，經過了很漫長的一季，瞭解到自己還有很多不足地方可以改進，「這也是我明年賽季的動力，目標當然還是要拿下第一場冠軍。」

這場年終大賽，由地主球員桑木志帆從頭到尾領先4回合，順利以276桿、1桿之差奪冠。

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