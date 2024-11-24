羽球／BWF年終賽台灣名單揭曉 「麟洋配」、周天成領軍

根據BWF公布的年終總決賽最新參賽名單，台灣除了先前已經確定的男單周天成、男雙「麟洋配」外，新增男雙李哲輝、楊博軒，和混雙楊博軒、胡綾芳2組雙打。

國際羽球總會（BWF）年終總決賽將於12月11日到15日在中國杭州舉辦，男單、女單、男雙、女雙、混雙各組限定年終積分排名前8的選手（組合）才能參賽，且每個國家最多2名（組）。

BWF年終總決賽總獎金高達250萬美元（約新台幣8213萬元），積分也僅次於奧運和世錦賽，單打冠軍可獨得20萬美元、雙打冠軍21萬美元；只要獲得參賽資格者，就算分組預賽墊底，也可進帳1.5萬美元（單打）和1.75萬美元（雙打）。

我國羽球一哥周天成。記者余承翰／攝影

儘管在年終總決賽前還有1場超級300的印度西德莫迪羽球國際賽，但由於取得年終賽資格的好手幾乎都不參賽，因此最終排名變動不大。

BWF先前已經公布男單周天成和男雙李洋、王齊麟（奧運金牌直接取得參賽資格）跨進年終總決賽門檻，如今又再確定男雙李哲輝、楊博軒和混雙楊博軒、胡綾芳也取得門票。

現年28歲的楊博軒，今年收穫滿檔，他在9月和搭檔拿下台北羽球公開賽男雙金牌、混雙銀牌時，就透露希望能以取得年終總決賽資格當作目標，如今2組都順利實現。

楊博軒在接受中央社訪問時低調表示，現在就是休息並且做最後調整，「體能上我不擔心，畢竟也都這樣打了一整年了，只希望能把最好的狀態發揮出來」。

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