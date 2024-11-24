網球／從宿敵到軍師！約克維奇聘老對手墨瑞擔任教練
手握24座大滿貫金盃的網壇名將約克維奇（Novak Djokovic）今天宣布，已退休的老對手英國球星墨瑞（Andy Murray）將於明年1月澳洲網球公開賽起將加入他的教練團隊。
綜合法新社與路透社報導，約克維奇在聲明中表示，他很開心長年來的勁敵能變成並肩作戰的戰友，並說兩人職業生涯共享過許多精采時刻。
墨瑞曾拿下3座大滿貫冠軍，今年8月奧運自職業網球退休。他對擔任約克維奇教練一事表示：「我非常興奮，也很期待能改為在球場同側作戰。」
「我也很感激有機會協助他實現明年的目標。」
37歲的塞爾維亞好手約克維奇已10次贏得澳網冠軍，並4度在澳網決賽中擊敗墨瑞。
約克維奇2024年賽季未能贏得任何大滿貫賽事，世界排名滑落至第7，但他在巴黎奧運拿下單打冠軍，並形容奧運摘金是他「最偉大成就」。
約克維奇與墨瑞生涯對決36次，約克維奇贏了25次。兩人的交鋒有19次是在決賽，包括7次的大滿貫賽事。
約克維奇補充說，「我們從孩童時代就互相競爭，25年來一直是對手，不斷挑戰彼此極限。我們在這項運動中經歷許多史詩級對抗。」
「大家說我們改變遊戲規則、勇於冒險、締造歷史。我以為我們的故事已結束，但結果還有最後一章要寫。如今，是我最難纏的對手之一來到我這邊協助我的時候到了。」
明年的澳洲公開將將於1月12日登場，約克維奇力拚第11次在墨爾本封王。
約克維奇之前的教練是前溫布頓網賽冠軍伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic），兩人攜手贏得12座大滿貫冠軍，但他仍於今年3月宣布與伊凡尼塞維奇拆夥。
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