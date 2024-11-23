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五福臨門神木禮肥公益路跑登場 逾500人熱情參與

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
今年的贊助單位相當踴躍，報名費用將全部投入救樹工作。記者宋健生／攝影
今年的贊助單位相當踴躍，報名費用將全部投入救樹工作。記者宋健生／攝影

台中市石岡區今(23)日成功舉辦「五福臨門神木禮肥公益路跑」，吸引超過500名熱愛自然的跑者和支持者參與。活動中，參與者穿越曙光，從石岡到新社，跑遍美麗的山徑，並回到五福臨門，參與敬謝、禮拜神木的活動，共同祈禱與禮肥，祝願樹公千秋萬世的福祐眾生。

路跑活動特色是跑者將往返於兩棵台灣重要自然國家資產的神木「五福臨門神木」與「崑山土地公神木」。活動路線穿越石岡山村的壯麗山徑，沿途沐浴在晨間的大自然景色中，體驗大地的寧靜與生命力。

這場雙神木路跑，由台灣老樹救援協會主辦，今年邁入第六屆。該協會成立已滿10年，致力於救援珍貴老樹和中小學的校樹，累計救援了800多棵老樹。活動不僅促進國民健康，更凝聚了保護大自然和珍貴老樹的力量。

台灣老樹救援協會理事長陳三奇、創會理事長吳春山，感謝地主管新權及所有參與者和贊助者的支持，報名費用將全部投入救樹工作，成功喚起更多人對老樹保護的關注。

今年的贊助單位相當踴躍，包括麗明營造、磐興建設、三信商銀、全成製帽、台中樂成宮、冠中國際、溪泉建材、大禾創意、英倫國際、恆達國際、天勤生命文創、東林開發、羅布森、東興扶輪社、中興扶輪社、南屯扶輪社、馬拉松扶輪社、六六登山隊等。

活動結束後，陳三奇宣布，明年將持續舉辦這樣有意義的活動，讓愛護大自然的理念在社區中發芽生根。

這場活動是同時結合運動健康與老樹保護的活動，增進國人與自然共好的體驗。老樹救援協會誠摯邀請社會大眾踴躍參加，一起來運動同時攜手守護台灣珍貴的自然資源，為生態的永續發展貢獻力量。

在美麗的山林間路跑結束後，參與者親手向神木禮拜並進行施肥。以感謝自然生育萬物，謝謝老樹庇護一方生態，盡一份保育老樹、傳承後代的責任。

台灣老樹救援協會多年來致力於保護全台的老樹，同時公益進行校園樹木安全保護及樹木保育推廣教育。多年來舉辦神木保育路跑活動，期盼透過這項活動，讓更多人感受到自然與神木的重要，並以行動支持這片土地的未來。

老樹救援協會理事長陳三奇(左2)帶領大家向神木禮拜並進行施肥。記者宋健生／攝影
老樹救援協會理事長陳三奇(左2)帶領大家向神木禮拜並進行施肥。記者宋健生／攝影
五福臨門神木禮肥公益路跑吸引逾500名熱愛自然的跑者和支持者參與。記者宋健生／攝影
五福臨門神木禮肥公益路跑吸引逾500名熱愛自然的跑者和支持者參與。記者宋健生／攝影
500多名跑者中，年紀最小的「陪跑者」僅1歲。記者宋健生／攝影
500多名跑者中，年紀最小的「陪跑者」僅1歲。記者宋健生／攝影
跑者回到五福臨門，參與敬謝、禮拜神木的活動，共同祈禱與禮肥。記者宋健生／攝影
跑者回到五福臨門，參與敬謝、禮拜神木的活動，共同祈禱與禮肥。記者宋健生／攝影

生態 路跑 運動

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