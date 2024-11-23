定向越野／壯年運動會暖身賽登場 聽障好手跑出佳績

2025年夏季世界壯年運動會即將進入倒數半年時期，今天於台北市內湖康寧國小舉行的「2025 雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽暨數位城區定向越野賽體驗賽」中，從聽障自由車選手在去年轉投定向越野的莊詠智和2009年聽障奧運定向越野短程金牌郭嘉秘在暌違15年重返賽場後，兩人都跑出男、女最短時間。

今下午於康寧國小舉行的定向越野賽分成兩部份，先舉行的雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽，因為是2025雙北世界壯年運動會賽會前期舉辦的暖身賽事，參加選手限制在35歲以上，約有150人左右報名參賽，參加的選手中有不少人都是準備參加明年世壯運的台灣選手。

據到現場的台北市體育局世壯運執行辦公室競賽處的林宜貞表示，明年世壯運定向越野將舉行短、中程賽事，目前已經有600多人報名，國內名額已經額滿，只剩下國外還有部分名額。

今在雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽參賽的約150名選手中，又以聽障奧運自由車選手莊詠智最引人注目，已經有兩個女兒的莊詠智去年開始改參加定向越野，他說：「主要是自由車開銷大而且歐美選手競爭大，而選擇定向越野主要是這個項目一半體能一半技術；而且單車訓練很花時間，且危險性比較高，而定向越野，體能訓練時間比較短也比較符合現在我的家庭生活。」

莊詠智雖然去年才開始改練定向越野，但進步神速，從去年公開組到今天已開始挑戰菁英組，而且今年9月已經代表台灣參加東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站，而且還順利摘下男子41歲組金牌，12月還準備前往泰國清邁參加亞洲定向越野錦標賽。

莊詠智今下午在暖身賽也是最後一位出發的選手，但他出發後連連超車，最終以全場最快的15分06秒成績摘下男子45歲組成績，他也是唯一跑進16分鐘內的選手。

而今天暖身賽上還出現許久不見的、2009年聽障奧運定向越野女子短程金牌的聽障「拚命鐵娘」郭嘉秘，她透露自2009年奪下聽障奧運金牌後，因為車禍和打籃球緣故進行了三次膝蓋開刀，而且她才剛去澳洲參加聽障女籃賽回台，但因為要為明年世壯運備戰，才讓她暌違15年後重返定向越野的賽場。

但雖然15年後才重返定向越野，但過去紮下的體能基礎，讓她今跑出女子組最佳的22分38秒順利奪金，她說：「由於年紀變大再加上車禍，目前體能只恢復到8成，但幸好下午還算滿順利的，現在我只能盡量去減少看地圖跑錯的失誤來彌補體能上的不足。」

在暖身賽後還有一場相當特殊的「數位城區定向越野賽體驗賽」，藉由永悅健康股份有限公司長達半年的規劃推出的「定向越野筆記」APP，未來定向越野將可用手機設定的經緯度來到虛擬的打卡點打卡。

前聽障自由車選手莊詠智率先抵達終點。圖／中華民國定向越野協會提供

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