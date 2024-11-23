學校全國民俗體育競賽9000多人參賽 賽制也有新突破

113學年度各級學校全國民俗體育競賽，今天在台南大學舉行開幕典禮，體育署學校體育組副組長黃宇瑀欣慰表示，今年除了全國有20縣市、552所學校及9000多人參加，賽制也有新突破，希望明年參賽人數可破萬。

學校國民俗體育競賽今天展開第二天賽程，早上8點多就展開扯鈴賽，之後陀螺、跳繩、舞陣等項目陸續登場，大會總召蔡俊宜說，今年最大改變是將由13大項中選出5項舉行「對抗賽」（取代以往精英賽）。

此外，武陣的宋江陣新增「連環戰」，又分空手連環（拳術）及兵器單、雙練；蔡俊宜指出，因為宋江陣需20人才能報名，開放連環戰，讓人數少的學校選手有舞台可一展身手；不管兵器還是拳術，招數套路都必須取自宋江陣，否則會判「失格」。此外，宋江陣以「表演」為主，連環戰著重在「對抗」。

宋江陣出現「翻山耙」高難度動作，有翻越2人，還有翻越4人以上，如果說宋江陣是「秀」，連環戰則是今刀鐵馬、大開大闔的拳腳、刀劍對陣，台南大學的陳同學參加團體連環戰後，馬不停蹄又比個人兵器單練（三叉戟），但在雙人兵器對練時累到腳抽筋，被迫退賽。

團體連環戰中的曾文高中選手也是展現十足霸氣，招式、喊聲都不亞於大專組的選手。國中組的六甲國中和曾文高中一樣是男女混編，陽剛中多一份可愛，還有兩個女選手戴上太陽眼鏡。

陀螺賽，選手必須把陀螺投進三公尺外的高架圓盤，成功率頗低，不少選手不是丟的過近，就是太遠，有選手甚至讓陀螺往自己身上飛，如傳說中的「血滴子」，個性內向的選手在嘗試失敗後，緊張到連繩子都纏不好，裁判說：「你要快點哦。」會緊張到陀螺掉一地。

國小男子則出現兩個100滿分，分別是新北市米倉國小的王辰樂、宜蘭興國國小的莊博勝；高市青山國小潘亮璇，在國小個人女子組拿下92.8最佳成績。國小團體競速跳繩（1分鐘）男、女組，宜蘭竹林國小男子隊以213下，突破自己去年未滿210下的成績；女子隊以206下，超越去年190下的成績，都是挑戰自身極限的表現。

今天是預賽，明天下午將擇優舉行「對抗賽」，蔡俊宜表示，今年大會由紅牛Red Bull贊助，明天的扯鈴對抗賽請來「DJ」，讓選手像街舞者在舞台上「Battle」，讓人期待民俗體育和西方流行文化將碰出什麼樣的火花。

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