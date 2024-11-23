足球／木蘭聯賽冠軍出爐 高雄Attackers首度摘冠
2024台灣木蘭足球聯賽在今天迎來新的聯賽冠軍，今年改名的高雄Attackers隊在台北田徑場，以1：0擊敗賽前排名第二的新北航源隊，成為2024年木蘭聯賽冠軍球隊，也是隊史的第一座冠軍。
今天賽前高雄Attackers以31分積分，領先新北航源的29分；只要能有效守成，就能登上后座，兩隊上半場開賽後，互有往來，但總是缺少臨門一腳。下半場易門再戰，比賽第64分鐘，新北航源得到一次30碼定位球機會，由隊長陳英惠主罰，可惜這球擊中球門右上角；4分鐘後，高雄Attackers攔截航源中場的傳導，14號吳愷晴精準地穿越傳球找到13號呂孟舫，於罰球區邊緣起腳，打入致勝的一球。
台灣木蘭聯賽目前已辦理10年，過去的冠軍由花蓮女足隊與台中藍鯨隊分別包辦5次的最高榮譽，進入第11年，也迎來新的冠軍球隊。2025年度的木蘭聯賽將有新的賽制，包含擴編成為8支球隊、改成跨年度的冬季賽季，以及總統盃賽事，中華足球協會希望經由新的改制，為台灣女足注入新的活力與創意。
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