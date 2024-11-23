世壯運報名人數遲遲未達標 議員憂恐成「雙北壯年運動會」
2025世界壯年運動會明年5月登場，2月17日截止報名，預計110國、3萬名選手參與，議員揭露迄今報名國家數、人數均未達標，尤其以報名的雙北選手就占國內過半數，直呼堪憂，要求北市府應全力行銷，否則將變成「雙北壯年運動會」。體育局說，實際報名已2.6萬多人，與預期數字有落差但接近中。
議員秦慧珠發現，截至11月15日僅85國、1萬8318人報名，包含國內1萬3677人、國外4641人，離目標3萬人僅達61％；報名國家數85國只占77%，其中阿富汗等26國家僅1人報名、英格蘭等10國則是2人報名、僅美國等12國超過百人報名，香港、中國等5國報名最多共2528人。
秦慧珠進一步分析，北市4055人、新北3923人報名，占目前國內報名選手58%、國內外全部選手44%，雙北選手人數更是國外選手1.7倍，而六都總報名人數1萬3677人、占國內82%，她直呼連國內行銷都做不好，此次世壯運格局非常小，全靠自己人撐場面，簡直變成「雙北壯年運動會」。
她也提到，許多熱門項目均已額滿，較冷門如划船、室內室外拔河等項目的報名數皆不足60%，尤其9月18日起再無報名優惠，迄今只剩3個月，未來要靠冷門項目達標人數，屬實不易。體育局編列今年報名費收入1.13億元，目前僅收到6000萬元，只占預估應收報名費53%。
秦慧珠說，相比上屆2017年世壯運在紐西蘭，共100個國、2萬4905名選手參加，2025雙北世壯運舉辦在即，目前顯示國際號召力不足，國內除了六都，其他縣市也興致缺缺，她要求北市府剩下3個月應全力行銷。
體育局長王泓翔回應，確實給予較久的報名繳費時間，不需立刻繳費。目前1萬多人是已繳費人數，實際報名為2.6萬多人，雖與預期數字有落差，但已經在接近當中；至於國外報名人數目標1萬人，現在6600人，希望能再衝一下，承諾3個月會來努力。
雙北世壯運執委會說，截至11月21日已有128國、逾2.6萬人報名，包含國內約1.9萬人、國外6600餘人，將盡速完成報名者的繳費作業，也持續與國內各體育項目協會、我駐外機構、各國駐台單位合作，加強賽會宣傳、衝刺報名數，例如近期廣邀各國駐台機構大使與代表說明賽會特色，吸引許多外賓現場立即報名。
執委會說，本屆賽事含帕拉運動共35種運動種類，壘球、籃球、足球、網球等仍有名額；已額滿的田徑、羽球、自由車等熱門項目，正積極與國際壯年運動總會研商，評估適度釋出更多名額。
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