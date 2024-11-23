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網球／范德贊德舒爾普領銜 荷蘭擊敗德國首闖台維斯盃決賽

中央社／ 綜合外電報導
范德贊德舒爾普帶領荷蘭首闖台維斯盃決賽。 歐新社
范德贊德舒爾普帶領荷蘭首闖台維斯盃決賽。 歐新社

荷蘭今天以2比0擊敗德國，首度闖進台維斯盃（Davis Cup）網球競賽決賽。

兩隊在西班牙馬拉加（Malaga）馬丁卡佩納體育館（Jose Maria Martin Carpena Arena）比賽，荷蘭的范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）在第1點單打以6比4、6比7（12/14）、6比3力克德國對手阿特麥爾（Daniel Altmaier）。

世界排名第80的范德贊德舒爾普本月19日剛擊敗西班牙名將納達爾（Rafa Nadal），此役成了納達爾職業生涯最終戰。

范德贊德舒爾普本週3場比賽全都勝出，除了擊敗納達爾，還在決勝第3點雙打聯合庫爾霍夫（Wesley Koolhof）擊敗西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和葛拉諾勒（Marcel Granollers），今天又擒伏阿特麥爾，不過他在第10個賽末點才拿下比賽。

葛利克史普（Tallon Griekspoor）今天在第2點單打上演逆轉秀，終場以6比7（4/7）、7比5、6比4擊敗史特魯夫（Jan-Lennard Struff），助荷蘭淘汰3屆冠軍德國隊。

現年28歲的葛利克史普在場邊受訪時說：「真是令人難以置信，我們2、3年來都在討論此事。」

他說：「我們老是走到這裡，然後籤表都出奇地硬，接著輸給冠亞軍隊伍，今年我們在8強遭遇西班牙，但我們對自己非常有信心，感覺有可能（晉級）。」

荷蘭接下來將迎戰尋求衛冕的義大利或澳洲。義大利和澳洲將在明天打另一場4強賽。

台維斯盃 納達爾 馬丁

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