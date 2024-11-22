全國體總歡慶百周年 總統賴清德蒞臨共慶新里程碑 

中華民國體育運動總會今天於台北萬華凱達大飯店舉行百周年慶祝晚會活動，總統賴清德、教育部部長鄭英耀及其他各部會機關首長等長官蒞臨現場，與現場與會貴賓共同見證這歷史性時刻。

中華民國體育運動總會會長葉政彥與總統賴清德及教育部部長鄭英耀攜手切下象徵榮耀與傳承的慶祝蛋糕，為中華民國體育運動總會的百年里程畫下完美句點，並為邁向下個百年開啟序幕。

總統賴清德於致詞中，感謝中華民國體育運動總會百年來為台灣體育發展所付出的努力，並期待未來能透過更多創新與合作，讓台灣在國際體壇上繼續發光發熱。

本次活動邀請了多位體育界重量級嘉賓，包括2024年第33屆巴黎奧運獲獎選手、教練及國內各界體育代表的支持者，共襄盛舉，一同見證體育運動對台灣的深遠流長。

中華民國體育運動總會期許未來能承繼百年來的基石，推動更多元、更具包容性的體育活動，讓每個人都能享受運動的美好，邁向「運動九九，健康久久」。

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