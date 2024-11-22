快訊

高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文 控主管行為失當

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

全國體總歡慶百周年 總統賴清德蒞臨共慶新里程碑 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國體育運動總會舉行百周年慶祝晚會活動，總統賴清德（中）、教育部部長鄭英耀（左）、中華民國體育運動總會會長葉政彥（右）切下象徵榮耀與傳承的慶祝蛋糕。圖／中華民國體育運動總會提供
中華民國體育運動總會舉行百周年慶祝晚會活動，總統賴清德（中）、教育部部長鄭英耀（左）、中華民國體育運動總會會長葉政彥（右）切下象徵榮耀與傳承的慶祝蛋糕。圖／中華民國體育運動總會提供

中華民國體育運動總會今天於台北萬華凱達大飯店舉行百周年慶祝晚會活動，總統賴清德、教育部部長鄭英耀及其他各部會機關首長等長官蒞臨現場，與現場與會貴賓共同見證這歷史性時刻。

中華民國體育運動總會會長葉政彥與總統賴清德及教育部部長鄭英耀攜手切下象徵榮耀與傳承的慶祝蛋糕，為中華民國體育運動總會的百年里程畫下完美句點，並為邁向下個百年開啟序幕。

總統賴清德於致詞中，感謝中華民國體育運動總會百年來為台灣體育發展所付出的努力，並期待未來能透過更多創新與合作，讓台灣在國際體壇上繼續發光發熱。

本次活動邀請了多位體育界重量級嘉賓，包括2024年第33屆巴黎奧運獲獎選手、教練及國內各界體育代表的支持者，共襄盛舉，一同見證體育運動對台灣的深遠流長。

中華民國體育運動總會期許未來能承繼百年來的基石，推動更多元、更具包容性的體育活動，讓每個人都能享受運動的美好，邁向「運動九九，健康久久」。

延伸閱讀

協商賴清德這一政策？ 桃竹苗4縣市首長秘約竹縣府碰面

賴清德主持海軍水星營區啟用 看潛水員水中電銲驚呆了

賴清德海軍基地剪綵 巧！連兩年兩次到高雄都遇槍擊案

【即時短評】蔡昔訪美享過境套餐 賴首出訪低調有原因

相關新聞

全國體總歡慶百周年 總統賴清德蒞臨共慶新里程碑 

中華民國體育運動總會今天於台北萬華凱達大飯店舉行百周年慶祝晚會活動，總統賴清德、教育部部長鄭英耀及其他各部會機關首長等長...

舉重／12月世錦賽拚衛冕 陳冠伶以挑戰賽心態出發

去年舉重世錦賽風光奪得3金的陳冠伶，也曾因愛玩，被教練下達手機夜間禁用令，而她透過暑假閉關訓練找回專注力，如今12月世錦...

高球／JLPGA巡迴錦標賽第2回合 吳佳晏並列第17

首度參加JLPGA巡迴錦標賽的台灣好手吳佳晏，今天在第2回合表現稍微失常，抓2博蒂、吞3柏忌繳出高於標準1桿的73桿，總...

大陸羽賽／楊博軒、胡綾芳不敵混雙第1種子 台將賽程落幕

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽今天進行到8強賽賽程，我國共有兩組混雙組合登場，其中楊博軒／胡綾芳遭遇第一種子的大陸...

廣角鏡／宜蘭姊妹花 全民運柔術奪雙金

宜蘭縣在今年全民運動會奪得7金，陳妍、陳昕姊妹在柔術項目獨占2金，第一次參加大賽就奪金，昨縣府表揚，陳妍感性地說，就讀羅...

空手道／世界盃團體賽 教練盼辜翠萍扮領頭羊

世界盃空手道團體錦標賽23日將展開女團對打項目，中華隊這次以辜翠萍最資深，其他4人都不超過21歲，教練曾麗如表示，期待辜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。