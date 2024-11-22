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高球／JLPGA巡迴錦標賽第2回合 吳佳晏並列第17

中央社／ 台北22日電
吳佳晏。圖／中國信託銀行提供(資料照)
吳佳晏。圖／中國信託銀行提供(資料照)

首度參加JLPGA巡迴錦標賽的台灣好手吳佳晏，今天在第2回合表現稍微失常，抓2博蒂、吞3柏忌繳出高於標準1桿的73桿，總計2天以平標準的144桿，暫並列第17名。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）年終大賽-巡迴錦標賽，總獎金高達1.2億日圓（約新台幣2566萬元）僅限40人參賽、不設淘汰線，等於人人都有獎金，台灣只有吳佳晏取得參賽資格。

首輪繳出71桿的吳佳晏，今天稍微遇到亂流，前9洞吞下2個柏忌，幸好轉場後先後在第11、13洞抓博蒂入袋，只可惜第15洞又吞下柏忌。

吳佳晏第2回合開球上球道率有71.4%的水準，且鐵桿表現也不差，標準桿上果嶺率有72%的表現，不過攻上果嶺後距離洞口都有段距離，全場用了33推。

吳佳晏在接受中央社訪問時表示，這座球場的設定就是標準的日本大賽場地，確實每一洞都有難度，「不過我就是盡情地去享受最後一場日巡賽」。

前2回合結束後，依舊由地主球員桑木志帆獨走，她以2天低於標準9桿的135桿位居領先，並且和第2名有3桿差距。

這場年終大賽從1979年創辦，台灣傳奇名將涂阿玉拿到首屆冠軍，她生涯分別在1979、1982、1983年3度封后；賽史從2000年正式定名為JLPGA巡迴賽錦標賽後，僅盧曉晴在2014、2017年兩度舉起冠軍盃。

吳佳晏 盧曉晴 高爾夫

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