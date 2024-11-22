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滑輪溜冰台灣運動強項 屏東辦縣賽700多選手參賽

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣縣長盃溜冰錦標賽今日上午於屏東國際滑輪溜冰場開幕，吸引全縣近730名選手參賽。圖／縣府提供
屏東縣縣長盃溜冰錦標賽今日上午於屏東國際滑輪溜冰場開幕，吸引全縣近730名選手參賽。圖／縣府提供

滑輪溜冰是台灣的運動強項，尤其是屏東縣，杭州亞運國手黃玉霖在終點線前奮力壓腿奪金畫面讓人記憶猶新。屏東縣縣長盃溜冰錦標賽今日上午於屏東國際滑輪溜冰場開幕，吸引全縣近730名選手參賽，展現屏東縣在滑輪溜冰上的實力與熱情。

屏東縣長期支持與發展滑輪溜冰，打造屏東國際滑輪溜冰場，是亞洲唯二符合國際最新標準的比賽場地，並建立系統化訓練體系，培養出一批優秀選手，在各大國際賽事中屢創佳績。

屏東選手在2023年杭州亞運表現出色，黃玉霖在終點壓腿氣走韓國隊，幫台灣隊奪下3000公尺接力金牌；李孟竹與劉懿萱在1000公尺爭先賽中金包銀，雙雙登上頒獎台。今年屏東縣舉辦2024全民運動會，屏東選手在滑輪溜冰項目橫掃9金5銀2銅，居全國之冠為溜冰場上最大贏家。

為了讓選手有更多上台比拼經驗，屏東縣縣長盃溜冰錦標賽今日至24日一連舉辦3天，有全縣近730名選手參賽。競速溜冰賽事分幼童組、國小組、國中組、公開組、教師組，並特別增設特殊教育國小組及特殊教育國中組共30組；直排輪曲棍球分為國小組、國中組及公開組。

縣府希望透過運動賽事，增加選手們的比賽經驗，並吸引更多人參與滑輪溜冰運動，培養運動習慣。也歡迎民眾到場為選手們加油，享受爭分奪秒，全力奪金的氣氛。

屏東縣縣長盃溜冰錦標賽今日上午於屏東國際滑輪溜冰場開幕，吸引全縣近730名選手參賽。圖／縣府提供
屏東縣縣長盃溜冰錦標賽今日上午於屏東國際滑輪溜冰場開幕，吸引全縣近730名選手參賽。圖／縣府提供

亞運 滑輪溜冰 黃玉霖

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