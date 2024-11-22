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大陸羽賽／楊博軒、胡綾芳不敵混雙第1種子 台將賽程落幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽今天進行到8強賽賽程，我國共有兩組混雙組合登場，其中楊博軒／胡綾芳遭遇第一種子的大陸組合馮彥哲／黃東萍，最終以13：21、13：21敗下陣來。

世界排名第14名的楊博軒／胡綾芳，上周在日本熊本名人賽中於首輪就止步，不過本周在大陸名人賽前兩輪分別擊退日本與泰國組合後挺進到8強賽，不過今天8強賽就碰上世界排名第2名的馮彥哲／黃東萍，雙方生涯前3度碰頭都由大陸組合拿下勝利。

雙方今天再度交手，楊博軒／胡綾芳依舊陷入苦戰，在兩局賽事中幾乎都是一路在後苦苦追趕，最終以13：21、13：21直落二敗下陣來，無緣4強。

至於另外一組混雙組合陳政寬／許尹鏸，今天則是在8強賽面對世界排名第23名的馬來西亞許邦榮／鍾舒韵，最終以10：21、16：21敗下陣來，無緣4強，台將賽程也全數落幕。

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