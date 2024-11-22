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廣角鏡／宜蘭姊妹花 全民運柔術奪雙金

聯合報／ 記者陳敬丰
圖／教練游至皓提供
圖／教練游至皓提供

宜蘭縣在今年全民運動會奪得7金，陳妍、陳昕姊妹在柔術項目獨占2金，第一次參加大賽就奪金，昨縣府表揚，陳妍感性地說，就讀羅東高中時一度找不到未來的方向，也曾想過放棄練武、選擇升學，幸好堅持過來，最感謝一路相伴的妹妹

妹妹 羅東

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