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空手道／世界盃團體賽 教練盼辜翠萍扮領頭羊

中央社／ 台北21日電
辜翠萍(資料照)。圖／中華奧會提供
辜翠萍(資料照)。圖／中華奧會提供

世界盃空手道團體錦標賽23日將展開女團對打項目，中華隊這次以辜翠萍最資深，其他4人都不超過21歲，教練曾麗如表示，期待辜翠萍能扮演領頭羊，率隊前進8強。中華女團靠著在今年亞錦賽摘銅，取得在西班牙舉辦的世界盃參賽資格，這次由教練曾麗如帶隊參賽，並以亞錦賽女團成員辜翠萍、陳姿云、黃昱儒、包羽薰為班底，加上今年亞錦賽初試啼聲就鍍銀的蕭芸禎。

世界盃團體賽共有20支隊伍參賽、分成4組，將於23日進行循環賽，中華隊與科索沃、厄瓜多、義大利、匈牙利同組，將爭取分組前2、前進8強淘汰賽。

教練曾麗如接受中央社訪問時表示，團體賽沒有級別體重的規定，每隊可從5名選手中派出3人上場，而中華隊的選手身材相對之下較嬌小，她笑稱「最大隻應該是我。」

曾麗如指出，雖然身材欠缺優勢，但若戰術運用得宜，或許有機會拚分組前2，她透露，日前備戰期間，特別找來男生陪練，模擬比賽強度，「有些選手被打到快要哭。」中華隊這次由老幹新枝所組成，29歲辜翠萍生涯在亞運累積1金、1銀，為全隊最資深，包羽薰、蕭芸禎分別僅18歲、19歲，其他2人則是21歲。

曾麗如表示，分組賽階段每個人須上場2至3次，期待辜翠萍能扮演領頭羊、貢獻3勝，將能提振團隊士氣，她也對選手喊話，「小隻女孩向前衝，希望她們不要害怕。」

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