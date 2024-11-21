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大陸羽賽／林俊易錯過局末點吞敗 男單全軍覆沒
世界排名13的「左手重砲」林俊易，BWF超級750系列的大陸名人賽連兩場碰地主，昨天力退世界排名第8的李詩灃，今天第二輪碰世界排名26的雷蘭曦，兩局都錯過領先，第二局更是先握有「局末點」但遭逆轉，以16：21、20：22無緣8強。
林俊易首局先打出7：3攻勢，最多4分領先雖被10：10追平，但林俊易再連拿3分取得優勢，不過15：11領先下卻遭雷蘭曦連拿6分逆轉，反以16：21失守。
第二局林俊易最多取得16：11領先，但被雷蘭曦19：19追平；林俊易雖先拿到第20分，但延長戰線的機會被瓦解，雷蘭曦追平後更再連拿2分，演出22：20逆轉勝。
先出賽的「羽球王子」王子維今天直落2不敵去年世錦賽金牌、世界排名第5的泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），林俊易出局代表寶島羽將在男單、女單和男雙8強都沒代表。
目前中華羽將已有兩組混雙許尹鏸／陳政寬和楊博軒／胡綾芳晉級8強，女雙宋碩芸／余芊慧和謝沛珊／洪恩慈也將爭取繼續挺進。
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