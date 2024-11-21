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體育署推動運科獎勵計畫 23件研究成果獲獎

中央社／ 台北21日電
體育署期望透過國內運動科學研究成果，促使更多專家學者投入運科研究領域，提升運科研究動能，並轉化為科普文章登載於媒體，提升大眾對運科的關注與瞭解。(左起國立臺灣師範大學體育與運動科學系張育愷教授、房瑞文副署長、運動科學研究發展獎勵專案管理計畫主持人陳美燕教授、競技運動組藍坤田組長)。體育署提供
體育署期望透過國內運動科學研究成果，促使更多專家學者投入運科研究領域，提升運科研究動能，並轉化為科普文章登載於媒體，提升大眾對運科的關注與瞭解。(左起國立臺灣師範大學體育與運動科學系張育愷教授、房瑞文副署長、運動科學研究發展獎勵專案管理計畫主持人陳美燕教授、競技運動組藍坤田組長)。體育署提供

體育署積極推動「運動科學研究發展及人才培育獎勵辦法」，今天公布113年度運科獎勵計畫獲獎名單，共23件研究成果得獎，總獎金99萬元也是歷年新高，獲獎人員將於12月6日公開表揚。

今年度運科獎勵計畫共收到55件申請案，經評選後最終有23件研究成果獲獎，包括優等4件、甲等5件，獎金總額為新台幣99萬元，也是運科計畫推動至今最高。

體育署副署長房瑞文在記者會上表示，高強度的競技運動都跟運動科學脫不了關係，體育署一直都在大力推動並支持運科的研究和人才培訓，未來也會評估研議提高得獎人員的獎金制度。

以研究運動心理學獲優等獎的台灣師範大學教授張育愷今天也出席記者會，他表示，運動科學需要有足夠的運科理論支持，還要能順利轉化到選手和教練身上，這是很不容易的事情。

所有獲獎的運科研究成果，都將於12月6日的「113年國光體育獎章暨運動科學獎勵頒獎典禮」公開表揚。

體育署

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