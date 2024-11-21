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桌球／球拍換新膠皮 林昀儒還在找感覺

中央社／ 台北21日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒連2年世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽在男單首輪止步，教練偉關晴光表示，林昀儒的球拍近期換了新膠皮，正手穩定性受到影響，後續還待磨合、適應。

世界排名第13的林昀儒昨天WTT總決賽男單首輪在以2比0領先後，遭德國選手邱黨連追3局逆轉，在錯失3個賽末點情況下，也讓他與8強門票擦身而過。

不過，林昀儒決勝局關鍵時刻數度在正手進攻失誤後，無奈地注視著球拍，教練偉關晴光接受中央社訪問時表示，林昀儒在上一站法蘭克福冠軍賽球拍換了新膠皮，那次打得還可以，但猜測可能受天氣影響，這次在日本比賽，「感覺正手穩定性還差了一點，還沒抓到感覺。」

偉關晴光指出，在換了新膠皮後，林昀儒可能還需要時間磨合、適應，目前已有聯繫廠商，「看能不能把皮做得更硬一點，目前有點偏軟。」

不過，隨著在WTT總決賽男單首輪出局，林昀儒今年在WTT系列賽告一段落。而WTT日前已公告明年度賽程，新賽季首場賽事將是明年1月6日在卡達登場的杜哈球星挑戰賽

偉關晴光透露，在迎接WTT新賽季之前，林昀儒將先停留在日本征戰T聯賽，後續規劃將於12月中前往中國，參加桌球超級聯賽。

大聯盟 挑戰賽 林昀儒

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