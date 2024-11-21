高球／JLPGA巡迴錦標賽 台灣選手吳佳晏首回合暫居第12
台灣女子職業高爾夫好手吳佳晏，今天在日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）的年終大賽-JLPGA巡迴錦標賽首回合，抓3博蒂、吞2柏忌繳出低於標準1桿的71桿、暫並列12名。
現年20歲的吳佳晏，今年是JLPGA的菜鳥球季，不過她表現出色，成功擠進只有40人可參加的年終總決賽窄門。
吳佳晏在接受中央社訪問時表示，能取得參賽資格有點意外，不過還是會盡全力打好這場比賽，這也是今年最後一場比賽，希望可以有個滿意的收尾。
吳佳晏今天從第1洞出發，前9洞吞了1柏忌，幸好她立刻穩住陣腳，轉場後在第13、15、16抓了3個博蒂，只可惜在收尾的第18洞又吞柏忌。
JLPGA巡迴錦標賽總獎金高達1.2億日幣（約2566萬台幣）僅限40人參賽、不設淘汰線，等於人人都有獎金，台灣僅吳佳晏取得參賽資格；首回合結束，以地主球員桑木志帆的66桿表現最佳、單獨領先。
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