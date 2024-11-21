大陸羽賽／唯一男雙希望 麟榤配無緣8強

BWF超級750系列的大陸名人賽今天展開第二輪賽事，男雙唯一寶島希望「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天碰排名第8的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），失誤較多下直落二吞敗，無緣8強。

巴黎奧運後開始合作的「麟榤配」世界排名50，首度遭遇吳世飛／伊祖丁打出競爭力，首局4：8落後下連趕3分縮小差距，比賽中段更3度追平，但17：18時遭對手連拿2分，追分失利下以18：21讓出首局。

第二局「麟榤配」一度陷入6：9落後，連趕3分追平後比分一路緊咬，技術暫停時大馬組合只握有1分領先，不過恢復比賽後「麟榤配」失誤增加，大馬組合精準分球也能找到空檔，拉開差距下以21：16拿下勝利和8強門票。

女單16強最後台將希望林湘緹，今天碰世界排名16的泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），第一局以17：21失守，第二局更在9：9平手下遭對手連拿12分終結比賽，以9：21停在16強。

接續中華隊還有男單「左手重砲」林俊易和3組女雙將上陣，林俊易將碰地主雷蘭曦，爭取最後一張年終賽男單門票。

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