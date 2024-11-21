桌球／WTT總決賽台灣僅存希望 寶島女雙無緣晉級

WTT總決賽的僅存寶島代表鄭怡靜／李昱諄今天在女雙8強賽登場，面對大陸組合錢天一／陳幸同沒能突破，連輸3局吞敗，代表台將結束WTT總決賽所有賽程。

寶島女將首局陷入1：6落後，先連趕2分縮小差距，大陸組合卻出現幸運擦網球，讓中斷追分氣勢的寶島女雙連失4分，以3：11失守。

第二局大陸組合前9分就拿下8分，寶島組合一度追到4：9，但在瓦解1個局點下仍以5：11讓出，陷入局數絕對落後。

李昱諄第三局在2：6落後下漂亮回球拿下第3分，但接續2球都沒上檯，連續失分下陷入3：9落後，雖有幸運球加持追到6：9，逼出對手喊出暫停，恢復比賽後立刻讓對手拿下賽末點，鄭怡靜的正手致勝球先瓦解危機，大陸組合在第3個賽點仍收下勝利，以11：8拿到4強門票。

陳幸同今天先進行的女單首輪還上演爆冷戲碼，5局大戰淘汰列頭號種子的同胞孫穎莎，錢天一昨天單打也過關，單、雙打都持續挺進。

WTT年終賽共舉行4個單項，單打16籤、雙打8籤，我國除了男雙外都有代表，不過女單率先登場的「一姊」鄭怡靜以局數1：3不敵世界排名第3的大陸好手王藝迪，無緣女單8強，昨天林昀儒首輪在取得局數2：0「聽牌」優勢下遭德國華裔男將邱黨，同樣止步首輪。

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