快訊

下班帶傘！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

全力支持川普驅逐移民？德州政府主動幫買土地蓋拘留所

12強賽／5局滿壘沒換代打有考量 曾豪駒談失策在委國換投快

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／WTT總決賽台灣僅存希望 寶島女雙無緣晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
WTT總決賽的僅存寶島代表鄭怡靜／李昱諄今天在女雙8強落馬，代表台將已全軍覆沒。 新華社
WTT總決賽的僅存寶島代表鄭怡靜／李昱諄今天在女雙8強落馬，代表台將已全軍覆沒。 新華社

WTT總決賽的僅存寶島代表鄭怡靜／李昱諄今天在女雙8強賽登場，面對大陸組合錢天一／陳幸同沒能突破，連輸3局吞敗，代表台將結束WTT總決賽所有賽程。

寶島女將首局陷入1：6落後，先連趕2分縮小差距，大陸組合卻出現幸運擦網球，讓中斷追分氣勢的寶島女雙連失4分，以3：11失守。

第二局大陸組合前9分就拿下8分，寶島組合一度追到4：9，但在瓦解1個局點下仍以5：11讓出，陷入局數絕對落後。

李昱諄第三局在2：6落後下漂亮回球拿下第3分，但接續2球都沒上檯，連續失分下陷入3：9落後，雖有幸運球加持追到6：9，逼出對手喊出暫停，恢復比賽後立刻讓對手拿下賽末點，鄭怡靜的正手致勝球先瓦解危機，大陸組合在第3個賽點仍收下勝利，以11：8拿到4強門票。

陳幸同今天先進行的女單首輪還上演爆冷戲碼，5局大戰淘汰列頭號種子的同胞孫穎莎，錢天一昨天單打也過關，單、雙打都持續挺進。

WTT年終賽共舉行4個單項，單打16籤、雙打8籤，我國除了男雙外都有代表，不過女單率先登場的「一姊」鄭怡靜以局數1：3不敵世界排名第3的大陸好手王藝迪，無緣女單8強，昨天林昀儒首輪在取得局數2：0「聽牌」優勢下遭德國華裔男將邱黨，同樣止步首輪。

林昀儒 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／錯過3個賽末點 林昀儒WTT年終賽遭逆轉無緣8強

桌球／鄭怡靜不敵中國王藝迪 無緣WTT總決賽8強

桌球／WTT總決賽20日開打 林昀儒男單首輪出戰德國邱黨

桌球／林昀儒WTT冠軍賽4強不敵中國新星 無緣完成衛冕

相關新聞

桌球／WTT總決賽台灣僅存希望 寶島女雙無緣晉級

WTT總決賽的僅存寶島代表鄭怡靜／李昱諄今天在女雙8強賽登場，面對大陸組合錢天一／陳幸同沒能突破，連輸3局吞敗，代表台將...

足球／英超種族議題嚴重 祭出零容忍的重罰

英超頂級賽場越來越多種族歧視案件！英足總日前重罰熱刺中場本坦庫爾，因為他對隊友韓國球星孫興愍的發言涉及種族議題，雖然事後孫興愍表示有收到誠懇的致歉並原諒，但本坦庫爾仍舊被禁賽7場。外媒指出，隨著越來越

大陸羽賽／太瘋！楊博軒跨日大戰接早場還奪勝

BWF超級750系列的大陸名人賽本周在深圳點燃戰火，第二天賽程就打到跨日，包括拿到年終賽門票的男雙組合李哲輝／楊博軒和林...

網球／7度入圍WTA年度獎都槓龜 謝淑薇再挑戰年度雙打獎

WTA昨天宣布年度個人獎項入圍名單，我國「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）入圍年度最佳雙打獎...

電競棒球／鈴木一朗任冠軍戰嘉賓 台選手Dashu想簽名

台灣電競選手Dashu即將征戰電競棒球12強的超級循環賽，對於日本棒球傳奇名將鈴木一朗擔任冠軍戰的特別嘉賓，他笑說，這幾...

桌球／錯過3個賽末點 林昀儒WTT年終賽遭逆轉無緣8強

才剛在WTT冠軍賽法蘭克福站碰頭，我國桌球「一哥」林昀儒和德國華裔男將邱黨在WTT年終賽再碰頭，林昀儒錯過3個賽末點，先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。