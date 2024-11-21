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足球／英超種族議題嚴重 祭出零容忍的重罰

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
隨著越來越多東亞好手登陸，種族歧視言論問題在英超越來越嚴重（圖為被禁賽的熱刺中場本坦庫爾）。（photo from Tottenham Hotspurs Facebook Officials）
隨著越來越多東亞好手登陸，種族歧視言論問題在英超越來越嚴重（圖為被禁賽的熱刺中場本坦庫爾）。（photo from Tottenham Hotspurs Facebook Officials）

英超頂級賽場越來越多種族歧視案件！英足總日前重罰熱刺中場本坦庫爾，因為他對隊友韓國球星孫興愍的發言涉及種族議題，雖然事後孫興愍表示有收到誠懇的致歉並原諒，但本坦庫爾仍舊被禁賽7場。外媒指出，隨著越來越多東亞球員登陸英超，越多種族歧視事件發生，本季增加40%針對球員的種族言論，過半數都針對東亞的日韓球星。

種族歧視議題

根據《衛報》報導，英足總日前懲處出爐，針對熱刺的烏拉圭中場本坦庫爾的種族議題言論，重判禁賽7場。本坦庫爾是在今年六月接受烏拉圭電視台採訪時，主持人聊到能否給他一件熱刺隊友的球衣，本坦庫爾主動提到隊長、韓國球星孫興愍的球衣，隨後以開玩笑方式說「那也可能我給你的是他表弟的，因為他們看起來都一樣！」  

本坦庫爾的發言涉及到典型的種族歧視，他事後也表示這是個很差勁的玩笑，很喜歡孫興愍，發言非出自於惡意，但正顯示出西方人對於東方人的刻板印象：長相雷同、不好區分。事後本坦庫爾馬上意識到言論不當，公開與私下都聯繫他的球隊隊長，向孫興愍道歉並請求他的原諒，韓國球星也迅速轉發，熱刺內部也祭出懲罰，但英足總仍加罰，表現出他們對種族歧視的零容忍態度。

而本坦庫爾的種族歧視議題不是單一個案。根據《英國廣播公司》報導，上個賽季（23/24賽季）關於場上、網路上的種族歧視事件，已經多達395起，相對22/23賽季有了40%的增加，而上賽季有多達55%種族歧視的指控，是針對東亞球員（主要是日、韓球員），顯示越來越多日韓球星登陸英超，即便他們能力獲得認可，典型的歧視依舊隨之增加。

日韓球星主要受害

主要受害者都是日韓球星，過去5個賽季中，有35%的種族歧視言論都針對7名東亞球員（名字並未被透露），目前效力於英超的日韓球星包含韓國人孫興愍（熱刺）、黃喜燦（狼），日本人冨安健洋（兵工廠）、鎌田大地（水晶宮）、三笘薰（布萊頓）、菅原由勢（南安普敦）。

前一起針對東亞球員較大的種族歧視議題，受害者是狼隊的黃喜燦，狼隊與義甲球隊科莫進行的友誼賽中，義大利球員庫爾托稱黃喜燦為「李小龍」（典型種族歧視用語），引發雙方大打出手，狼隊甚至詢問黃喜燦要不要終止比賽，隨後這位球員也被禁賽10場。

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兵工廠 義甲 英超

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