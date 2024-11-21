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大陸羽賽／太瘋！楊博軒跨日大戰接早場還奪勝

聯合報／ 記者曾思儒／台北—深圳電話採訪
楊博軒(左)晚接早比賽，仍和搭檔胡綾芳挺過3局大戰考驗闖過第二輪。 新華社
楊博軒(左)晚接早比賽，仍和搭檔胡綾芳挺過3局大戰考驗闖過第二輪。 新華社

BWF超級750系列的大陸名人賽本周在深圳點燃戰火，第二天賽程就打到跨日，包括拿到年終賽門票的男雙組合李哲輝／楊博軒和林煜傑／陳子睿打完比賽都已是今天凌晨，兼項混雙的楊博軒更在今天早上就迎接混雙第二輪賽事，且和搭檔胡綾芳挺過3局大戰考驗，和爆出冷門的許尹鏸／陳政寬分頭闖進8強。

大陸名人賽前兩日都進行首輪賽程，昨天登場的賽事一路延遲，李哲輝／楊博軒上場時已是深夜，世界排名第10的寶島組合碰世界第9的謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）又上演3局大戰，李楊配在1小時又6分鐘激戰後以21：12、19：21、18：21遭逆轉，吞下對戰4連敗時已是今天凌晨約0點4分。

李哲輝／楊博軒昨晚打完比賽已是跨夜。 聯合報系資料照
李哲輝／楊博軒昨晚打完比賽已是跨夜。 聯合報系資料照

李哲輝透露，比賽結束後回到飯店整理，準備就寢時都已快凌晨2點。

確定搶進年終賽的楊博軒和胡綾芳，今天混雙第二輪還排早場，早上9點開場，兩人排在第二戰，等於楊博軒休息不到8小時就再上陣；他和胡綾芳碰上泰國組合（Supak Jomkoh）／莎希莉（Sapsiree Taerattanachai），首局雖在20：17領先下錯過4個局點遭逆轉，後兩局沒再錯過機會，以21：23、21：12、21：18逆轉闖進8強。

今天率先登場的另組混雙許尹鏸／陳政寬，今天碰列第7種子的地主張馳／程星爆冷奪勝，以兩個22：20拍下勝利，也成第一組挺進8強的台將。

女單代表宋碩芸今天也差點上演驚奇，她面對南韓「世界球后」安洗瑩，第一局從16：20落後到23：21逆轉，可惜後兩局各都只拿12分，沒能拍下球后。

「羽球王子」王子維今天碰去年世錦賽金牌、世界排名第5的泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）也沒能突破，以16：21、17：21吞下對戰7連敗。

世錦賽 安洗瑩 李哲輝

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