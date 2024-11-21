網球／7度入圍WTA年度獎都槓龜 謝淑薇再挑戰年度雙打獎

WTA昨天宣布年度個人獎項入圍名單，我國「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）入圍年度最佳雙打獎，這是她第6度競逐雙打獎項，將挑戰生涯首度獲獎。

謝淑薇早在2001年就轉入職業，2013年首度摘下大滿貫女雙金盃，當年就和大陸搭檔「金花」彭帥入圍年度最佳雙打，但鎩羽而歸；謝淑薇之後就成為年度獎項入圍常客，2014年、19年、20年和21年都入圍年度最佳雙打，但都無緣獎項，2012年和去年入圍東山再起獎同樣「槓龜」。

今年台比組合一起打下澳網、印地安泉和伯明罕女網金盃，溫布頓也打進4強，且取得WTA年終賽資格，再度入圍最佳雙打獎，將和年終賽冠軍加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）、捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend）、巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）、烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）和哈薩克丹妮莉娜（Anna Danilina）／俄羅斯克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）角逐獎項。

年度最佳球員入圍球員包括白俄羅斯現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、法網完成3連霸的波蘭名將斯薇雅蒂（Iga Swiatek）、年終賽登頂的美國好手高芙（Coco Gauff）、義大利寶莉妮和巴黎奧運摘金的大陸「金花」鄭欽文。

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