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電競棒球／鈴木一朗任冠軍戰嘉賓 台選手Dashu想簽名

中央社／ 台北20日電
日本棒球傳奇名將鈴木一朗將擔任電競棒球冠軍戰的特別嘉賓。 截圖自WBSC官方X
日本棒球傳奇名將鈴木一朗將擔任電競棒球冠軍戰的特別嘉賓。 截圖自WBSC官方X

台灣電競選手Dashu即將征戰電競棒球12強的超級循環賽，對於日本棒球傳奇名將鈴木一朗擔任冠軍戰的特別嘉賓，他笑說，這幾天會準備紀念球讓鈴木一朗簽名。

通過電競棒球12強的預賽考驗後，台灣選手Dashu（張天曜）如願取得晉級資格、擠身4強之列，並將於21日在東京科樂美（KONAMI）創意中心展開的超級循環賽（Super Round），與墨西哥資格賽冠軍Ben Zen及兩名日本選手SHORA、NEGRAY同場較勁，進而爭取冠軍戰門票。

已經前往東京備戰的張天曜今天接受中央社採訪時表示，近期跟著CMWANG（王嘉銘）、Hazuremon（尤瑋鍾）及DoubleBass（許博堯）等好友集訓，加上從別人比賽有得到啟發，不過他自評打擊狀況仍須調整，因此今天晚上必須再加強，「這3名選手實力都很不錯，我的目標是每場都要贏，關鍵在於自己不能失投，然後維持打擊狀態。」

隨著台灣隊晉級棒球12強的複賽，張天曜以電競選手身分與台灣英雄們攜手前進東京，他透露這屆台灣代表隊的表現令人感動，尤其只要對方的投手失投，台灣打者幾乎都能把握住機會，「大家就是比基本功，真的很穩，其實電競棒球也是這樣。」

值得一提的是，日本棒球傳奇名將鈴木一朗確定將擔任電競棒球12強冠軍戰的特別嘉賓，並親自出席頒獎典禮。張天曜笑說，以前在打實況野球的時候，翻開歷屆數據來看，就能發現鈴木一朗幾乎所有數據都是最好的，而且特殊能力還一大堆，「因為他的成績太離譜。」

如今有機會見到鈴木一朗本人，張天曜打趣表示，以前沒有找明星簽名的經驗，所以這幾天可能會買一顆棒球12強的紀念球或日本隊的球衣，讓鈴木一朗簽名，當作這次比賽的紀念。

棒球 鈴木一朗

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