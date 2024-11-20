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桌球／錯過3個賽末點 林昀儒WTT年終賽遭逆轉無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國桌球「一哥」林昀儒和德國華裔男將邱黨在WTT年終賽再碰頭，可惜錯過3個賽末點遭到逆轉。 新華社
我國桌球「一哥」林昀儒和德國華裔男將邱黨在WTT年終賽再碰頭，可惜錯過3個賽末點遭到逆轉。 新華社

才剛在WTT冠軍賽法蘭克福站碰頭，我國桌球「一哥」林昀儒和德國華裔男將邱黨在WTT年終賽再碰頭，林昀儒錯過3個賽末點，先拿兩局下連失3局，無緣挺進男單8強。

兩人月初剛在法蘭克福站第二輪碰頭，當時林昀儒在5局大戰拍下2連勝，今天第3度對決也以11：5、11：7拿下前兩局，取得局數「聽牌」優勢。

第三局林昀儒陷入4：9落後，以5：11失守；第四局邱黨喊出關鍵暫停後連拿分數，以11：8扳平戰局，讓兩人的連兩次對陣都要戰到決勝局才能分出高下。

第五局林昀儒得分先開張，但自己兩個發球分都把握住後連失3分，暫停後雖連拿3分反超，但主動攻擊機會失誤下讓邱黨6：5再取得領先；林昀儒先追平比分，但接續連失2分，又讓邱黨出現擦網幸運球，陷入6：9落後。

關鍵時刻林昀儒展開追分模式，連拿4分反先取得10：9的「賽末點」優勢，但第一個機會雖錯過，加上正手拍出界，讓邱黨也出現賽末點；林昀儒瓦解危機後靠反手攻擊再取得賽末點，但之後2次結束比賽的機會又失手，反讓邱黨第2個賽末點拿下勝利，以15：13上演大逆轉。

WTT年終賽今天在日本福岡點燃戰火，4個單項單打16籤、雙打8籤，我國除了男雙外都有代表。率先登場的「一姊」鄭怡靜雖以局數1：3不敵世界排名第3的大陸好手王藝迪，無緣女單8強，不過還有女雙賽程要努力，明天將和搭檔李昱諄碰大陸組合錢天一／陳幸同。

林昀儒 鄭怡靜

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