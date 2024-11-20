大陸羽賽／周天成16強止步 林俊易拍下世界第8年終賽再進一步

已經拿到年終賽門票的我國「一哥」周天成，今天大陸名人賽首輪碰法國19歲新星拉尼耶（Alex Lanier），雙方再度上演3局大戰，列第8種子的小天在1小時22分鐘的馬拉松大戰以17：21、21：18、13：21無緣逆轉，年終賽的最後積分賽首輪止步。

雙方先前已經3度交手，2次集中在今年，小天取得2勝1敗優勢，不過2場勝利都是打滿3局才出線。今天第4度交鋒，雙方又大戰3局，小天首局失守下以21：18扳平戰局，但決勝局8：9落後下被世界排名16的拉尼耶連拿4分擴大差距。

拉尼耶接續又有連拿4分攻勢，最終以21：13擊敗小天，自己都小小振臂慶祝辛苦的勝利。

還在爭取年終賽門票的「左手重砲」林俊易，9月初打下台北羽球公開賽後發現左肩不適，休息超過2個月才在BWF超級750系列的大陸名人賽回歸，今天首輪碰世界排名第8的地主好手李詩灃，林俊易以21：14先下一城，第二局再克服最多3分落後，12：14時連拿5分逆轉，局末再挺過19：19危機，關鍵鷹眼「挑戰」成功拿下賽末點，最後在李詩灃判斷失誤下拿下勝利。

世界排名13的林俊易加入昨天「羽球王子」王子維的晉級行列，接續蘇力揚也將挑戰16強門票；林俊易明天對手已經出爐，將碰世界排名26的另名地主雷蘭曦，王子維將和去年世錦賽金牌、世界排名第5的泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）爭8強資格。

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