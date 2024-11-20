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世足資格賽／少林足球？中國輸日本還肘擊喉嚨、雷射筆干擾門將挨轟

聯合新聞網／ 綜合報導
中國足球隊以1比3敗給日本，過程中還引發許多爭議。 新華社
中國足球隊以1比3敗給日本，過程中還引發許多爭議。 新華社

2026年世界盃足球賽亞洲區第三輪資格賽，日本與中國於19日在廈門交手。儘管日本隊以3比1打敗中國隊，但比賽中狀況不斷，不只有球迷惡意干擾、闖入球場，日本球員也遭到中國選手肢體攻擊，引起許多日本球迷的不滿。

根據日本媒體「體育日本」報導，中國隊在前半場的比賽，就已經吃下兩張黃牌。後半段取得一分後，中國球員在與日本隊的久保健英交鋒時，竟然用手肘攻擊久保喉嚨，讓久保瞬間倒地。

這幕暴力行為引起日本球迷公憤，痛批「果然還是很擔心日本選手碰到『少林足球』」、「拜託不要受傷」、「中國隊以為這是在比格鬥嗎」、「把別人弄倒後還拍手慶賀，這根本不值得尊敬」、「結果還是上演了『功夫足球』」。而「少林足球」、「功夫足球」等詞，也一度衝上熱門關鍵字。

另外，在賽前演唱國歌時，許多中國球迷都發出噓聲。比賽過程中，日本守門員鈴木彩艶還被球迷用雷射筆照射。過去兩隊交手，日本球員遭到惡意肢體攻擊，也已經屢見不鮮，難怪引起日本球迷的不滿。

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