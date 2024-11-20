世足資格賽／少林足球？中國輸日本還肘擊喉嚨、雷射筆干擾門將挨轟
2026年世界盃足球賽亞洲區第三輪資格賽，日本與中國於19日在廈門交手。儘管日本隊以3比1打敗中國隊，但比賽中狀況不斷，不只有球迷惡意干擾、闖入球場，日本球員也遭到中國選手肢體攻擊，引起許多日本球迷的不滿。
根據日本媒體「體育日本」報導，中國隊在前半場的比賽，就已經吃下兩張黃牌。後半段取得一分後，中國球員在與日本隊的久保健英交鋒時，竟然用手肘攻擊久保喉嚨，讓久保瞬間倒地。
【W杯】中国代表がラフプレー 森保ジャパンのファン「ケガが心配」https://t.co/8FE0XIbnFi— ライブドアニュース (@livedoornews) November 19, 2024
中国選手に前半だけで2枚のイエローカードが提示。後半に入って中国が1点返した直後には、日本代表・久保建英との競り合いで中国選手が久保の喉元に肘を入れる場面もあった。 pic.twitter.com/FIAhZjqg7G
這幕暴力行為引起日本球迷公憤，痛批「果然還是很擔心日本選手碰到『少林足球』」、「拜託不要受傷」、「中國隊以為這是在比格鬥嗎」、「把別人弄倒後還拍手慶賀，這根本不值得尊敬」、「結果還是上演了『功夫足球』」。而「少林足球」、「功夫足球」等詞，也一度衝上熱門關鍵字。
另外，在賽前演唱國歌時，許多中國球迷都發出噓聲。比賽過程中，日本守門員鈴木彩艶還被球迷用雷射筆照射。過去兩隊交手，日本球員遭到惡意肢體攻擊，也已經屢見不鮮，難怪引起日本球迷的不滿。
🇯🇵日本代表🇯🇵— サッカーダイジェスト (@weeklysd) November 19, 2024
レーザーポインターの次はピッチ乱入者も！“どアウェー”中国戦、#森保ジャパン にアクシデント続出【W杯最終予選】
サッカーダイジェストWebhttps://t.co/DrFbiKzOFC pic.twitter.com/UuFCVtBmnB
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