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網球／超感人！費德勒公開信「放閃」 致敬20年勁敵納達爾

聯合新聞網／ 綜合報導
2011年法網公開賽男單決賽上演傳奇的費納交鋒，最終由納達爾奪冠。 美聯社
2011年法網公開賽男單決賽上演傳奇的費納交鋒，最終由納達爾奪冠。 美聯社

西班牙網球天王「蠻牛」納達爾Rafael Nadal）在台維斯盃8強結束他偉大的職業生涯，往昔的勁敵費德勒Roger Federer）在個人社群《X》以文字致敬納達爾，紀念他們長達20年的「費納之爭」。

「既然你準備好從網球世界畢業了，我在傷感之前有幾件事情想要分享。」 ，「你打敗我太多次了，多於我打贏你，你以無人可比的方式挑戰了我。在紅土賽場，感覺就像闖進了你家的院子般，你堅守著自己的領域，使得我防守得比自己想像的努力，你甚至逼得我必須改變球拍的尺寸，只為把握一點點優勢。」

費德勒在職業生涯中頻頻遭到納達爾壓制，納費交手戰績是24勝16敗。納達爾生涯22座大滿貫金盃也超過費德勒的20冠。 費德勒文中提到納達爾與自己相異的一些習慣，因為自己節奏明快，從不做多餘的動作，但納達爾會把場邊的水瓶像是士兵一樣排列好，撥頭髮、抓鼻子、挑眉、整理內褲。使得兩人特色鮮明。

提到上面這些小習慣，費德勒寫道：「偷偷告訴你其實我有點喜歡你這樣，這感覺十分獨特，這就是你自己。」 ，「我們曾經一起開啟網球之旅，經過20年之後，我想告訴你，你走過了多麼偉大的旅程，歷史性的14座法網冠軍！你是西班牙的驕傲，網球世界的驕傲。」

Rafael Nadal Roger Federer 納達爾 費德勒

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