114年全中運在台南 首波宣傳影片公開
民國114年全國中等學校運動會，預定明年4月19日至24日在台南市登場；台南市政府今天公開首波宣傳影片，一起為選手們加油打氣，也露出名勝景點，展現台南風貌。
南市府體育局今天公開114年全中運首波宣傳影片，將在體育局4大平台（Facebook、Instagram、YouTube、Threads）亮相，也將出現於新聞台等平台，粉絲專頁還會不定期推出抽獎活動，以及最新賽事訊息。
體育局指出，114年全中運預估22縣市共近2萬名教練、選手及隊職員齊聚台南，出賽一年一度中學生競技盛會，宣傳影片在多個競賽場館拍攝，也露出名勝景點，展現台南風貌。
體育局表示，114年全中運將舉辦22種競賽種類，除20種必辦種類，選辦項目則是台南市優勢運動的滑輪溜冰及卡巴迪，希望為台南市留下更多面獎牌。
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