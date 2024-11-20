114年全中運在台南 首波宣傳影片公開

2026年足球世界盃亞洲區第三輪資格賽，日本與中國於19日在廈門交手。儘管日本隊以3比1打敗中國隊，但比賽中狀況不斷，不只有球迷惡意干擾、闖入球場，日本球員也遭到中國選手肢體攻擊，引起許多日本球迷的不滿。

2024-11-20 12:57