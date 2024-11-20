世足資格賽／中日戰傳球迷亂入 外加噓國歌、使用雷射筆照射場內

2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪C組小組賽，中國男足前一次交手日本，以0比7慘敗。昨晚雙方移師廈門再戰，中國隊最後以1比3輸球，日本仍穩居C組龍頭。不過，此戰場外發生一些插曲，包含演奏日本國歌時發出噓聲，以及用雷射筆照射場內。

根據《體育報知》報導，日本男足昨晚以3比1擊敗中國隊後，目前在C組取得5勝1和的戰績，位居C組龍頭，有機會連8屆闖進世界盃舞台。

一名支持中國隊的球迷跳進場內，立馬被現場人員攔截。 法新社

不過，這場比賽發生不少狀況，賽前演奏雙方國歌時，輪到播放日本隊國歌時，現場中國球迷大聲狂噓，還出現比賽中有球迷亂入，日本隊守門員鈴木彩艶甚至被球迷用雷射筆干擾等狀況。

森保一賽後受訪時表示，尊重大家投入比賽，但雙方都是代表國家參賽，希望在演奏國歌能不要發出噓聲，而且若用雷射筆照到選手眼睛，可能會對身體造成不適。目前中國男足在C組以2勝4敗排在第6名墊底的位置。

商品推薦